Después de suspender en parte sus operaciones desde el 3 de diciembre último, MMG Las Bambas, la mayor inversión cuprífera en el Perú, anunció anoche que no podrá continuar produciendo cobre en el Perú a partir del próximo sábado 18 de diciembre.

A través de un comunicado emitido en Hong Kong, donde la empresa cotiza sus acciones, señala que el diálogo con las comunidades de Chumbivilcas siguió siendo infructuoso por lo cual no se llegó a una solución para levantar el bloqueo “lo que llevó al agotamiento de insumos críticos de la mina”.

Asimismo, recuerda que la producción al 18 de diciembre de 2021 se estima en 290 mil toneladas de cobre en concentrado y las pilas de acopio en sitio llegan a las 60,700 de cobre en concentrado.

Las Bambas paralizó su producción de cobre en el contexto de un bloqueo de carreteras que hoy cumple 26 días.

Un video propalado ayer en redes sociales por personal de la minera, grabado en la planta concentradora de Apurímac, reportó que las operaciones en el chancador primario de cobre, que es una parte de la operación minera, “se ha detenido por la falta de insumos”.

“Por lo anto, la faja transportadora ya no esta llevando material: en consecuencia, en unas dos horas - afirma una voz en off minutos antes de las 7 :00 am del miércoles- la planta concentradora se estaría paralizando”.

ÁRBITRO. Al reaccionar sobre esta noticia, el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Oscar Caipo, adviritió que los perjuicios van más alla de la empresa minera.

“Cada día se está impactando a los trabajadores de las minas, se está afectando a los proveedores y se está afectando la generación de ingresos y divisas para el país y el pago de impuestos y canon para las regiones”, dijo a RPP.

Según el líder gremial, la performace de las autoridades del Gobierno no ha sido la más eficaz en este tema.

“El Gobierno debe entender que debe no solo ser un árbitro en estos procesos de conflictividad y negociación que haya entre comunidades y empresas, sino que tiene que dar las condiciones para el sector minero, que es la columna vertebral para la economía del país”, puntualizó.

En este caso, explicó, no está de por medio un conflicto medioambiental con la comunidad. Los reclamantes están proponiendo “una negociación comercial”.

CONTRAPROPUESTAS. Cabe indicar que un comunicado de la PCM informó el martes sobre la nueva exigencia de los representantes del Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas (FUDICH), presentada el domingo.

Exigen que les sea concedido el alquiler de 25 camiones encapsulados y 25 camionetas, así como una reparación de S/ 1.2 millones, por comunidad, para mitigar los impactos ambientales.

Esta demanda frustró la siguiente reunión de la mesa técnica de diálogo programada para el último martes 14.

El 10 de diciembre, MMG Las Bambas había ofrecido contratar a residentes de Chumbivilcas para que operen 14 camiones y 12 camionetas. También ofreció invertir S/ un millon al año en proyectos que beneficien a la comunidad de Chumbivilcas.

Ante las demandas del frente de defensa, que la empresa habría estimado exorbitantes, MMG Las Bambas comunicó el 13 de diciembre a la Bolsa de Valores de Hong Kong que no tenía más remedio que detener la producción de cobre a mediados de diciembre, como ha ocurrido.

PUSILÁNIME. Ante la noticia de una paralización de Las Bambas, el gobernador de Apurímac, Baltazar Lantarón, señaló que espera que el Ejecutivo logre persuadir a los reclamantes para arribar a un acuerdo pronto.

“Yo creo que aquí también el Gobierno Central debe tomar decisiones firmes para poder respaldar el principio de autoridad y facilitar el libre tránsito”, consideró.

El bloqueo de las vías, dijo, está afectando a toda la población.

“Hace tiempo hemos dicho que el principio de autoridad no se puede perder”, enfatizó.

“Yo veo en el Gobierno una actitud pusilánime, debe tomar acciones concretas, no podemos perjudicarnos. La mejor voluntad es que se retome el diálogo cuánto antes. Estamos truncando todo eso por unos cuántos comuneros”, señaló.

PÉRDIDAS. Al respecto, el director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del Perú (SNMPE), Pablo de la Flor, advierte que la paralización de las operaciones en Las Bambas supone pérdidas cercanas a $10 millones por día y una afectación dramática en la región.”Estamos hablando de una empresa cuya producción representa el 16% del total de las ventas cupríferas peruanas al mundo, que ha invertido más de 10 mil millones de dólares y cuya actividad explica casi el 75% del Producto Bruno Interno (PBI) de Apurímac”, enfatizó a Correo. De la Flor se mostró preocupado por el reiterado bloqueo de carreteras que parece haberse normalizado en el país.”Llama la atención la manera tan poco proactiva con la que viene actuando el Gobierno, que no atina a prevenir estas situaciones”, sostuvo.

EXTORSIÓN. Por su parte, el experto en minería y exviceministro de Minas Rómulo Mucho describe lo que ocurre como “un ataque frontal a la minería y por ende al país. No es un ataque a algunas minas solamente sino a todo el sector”.

“El gobierno actual tiene – lo voy a decir con palabras duras- un plan de destrucción del país. No son las comunidades legítimas las que están parando las minas. Son pseudas comunidades azuzadas por grupos extremistas y dirigente radicales, violentistas, que estan haciendo pedidos extremos . Esto ya no es una negociación con sentido común sino un chantaje, una extorsión contra los inversionistas y la industria minera”, dijo a este diario.

