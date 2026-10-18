La Comisión de Constitución del Senado aún no vota la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo, delimitada por la Cámara de Diputados a seguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño.

Mañana, lunes, vence el plazo para su aprobación o rechazo. Para el abogado constitucionalista Enrique Ghersi, vencidos los siete días útiles sin una decisión, podría activarse el “silencio parlamentario positivo” y el proyecto aprobado por Diputados sería promulgado sin revisión de la Cámara Alta.

Alerta

Ghersi explicó que el artículo 105 de la Constitución contempla esa posibilidad.

“Vencido el plazo sin que el Senado se haya pronunciado, el presidente del Senado debe promulgar el proyecto aprobado por diputados”, afirmó a RPP Noticias.

Según el jurista, sería la primera aplicación de este mecanismo en la historia constitucional peruana.

De esta forma, se dejaría de lado la ampliación del predictamen que está pendiente en el Senado y que amplió de 20 a 27 las solicitudes en dos materias.

Artículo 105 de la Constitución Política del Perú. Fuente: Sistema Peruano de Información Jurídica (SPIJ).

Al respecto, la senadora Juana Ticona, suplente de Obras en la Comisión de Constitución, confirmó a Correo la existencia de esta figura.

“El reglamento contempla que el presidente del Senado puede remitir este dictamen para que sea publicado, pero solamente con lo que manda Diputados, o sea, lo que ya envió la Cámara de Diputados”, dijo.

Para Ticona, lo enviado por Diputados debería respetarse.

“Mi posición personal es que no se debe modificar, no se debe ampliar y que solamente debería aprobarse lo que Cámara de Diputados ha enviado”, sostuvo.

Artículo 149 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Fuente: Congreso de la República.

Por su parte, el senador Juan Carlos del Águila, suplente de Fuerza Popular en la Comisión de Constitución, explicó a Correo que su bancada no ha “evaluado” ese escenario en el Parlamento.

“El pleno del Senado tendrá la última palabra”, declaró.