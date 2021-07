Lenin Bazán, congresista de la bancada del Frente Amplio, afirmó que, cuando cuando culmine el tiempo de legislatura y dejen los escaños, gran cantidad de peruanos los iban a extrañar por la aprobación de diferentes leyes en favor a la ciudadanía.

“Creo que este Congreso, a diferencia del anterior, cuando nos vayamos, muchos nos van a extrañar. Hablo del Congreso en general, no del congresista que está hablando o la bancada que represento, porque hay normas que se han aprobado. Saquemos la cantidad de normas aprobadas, más allá de las declarativas que no cuentan, pero sí a favor de los trabajadores, importantes que nos han unido, (por ejemplo) la ley del Cáncer, de 4 patas, entre otras que están por aprobarse en estos días”, dijo en ‘N Portada’.

Asimismo, el legislador continuó destacando el trabajo de sus colegas de diferentes bancadas y afirmó que otros Legislativos no iban a aprobar leyes como lo hicieron ellos.

“Otro Congreso no lo iba a hacer, no lo ha hecho y, quizás, el que venga no lo haga tampoco. Así que, y acuérdense ustedes como periodistas, se van a acordar de nosotros y van a empezar, no hablar de las cosas negativas que son las mediáticas, las actuales, coyunturales, sino van a hablar de las cosas buenas que empiezan a valorar cuando ya no estemos”, afirmó.

Al ser consultado sobre si está satisfecho con la gestión de su bancada, Lenin Bazán respondió que no, debido a que faltó tiempo para continuar debatiendo diferentes leyes que tenía programadas.

“En este año, de manera muy personal, creo que mi región lo sabe reconocer, no hemos parado de trabajar ni siquiera los domingos y estamos cumpliendo los compromisos a lo más poder y a los que no vamos a cumplir, lo estamos peleando hasta el final porque las normas de un congresista de izquierda, que lucha a favor de los pueblos”, finalizó.

