Cruce. La bancada de Acción Popular (AP) salió ayer a defender su voto a favor de la ley -aprobada por insistencia en el Congreso- que regula la aplicación de la cuestión de confianza.

¿Contra quién hizo su defensa? Pues nada menos que contra un correligionario y asesor de la bancada, el exlegislador Yonhy Lescano.

A través de un pronunciamiento, el grupo parlamentario le respondió a Lescano, quien aseguró que la norma no solo es inconstitucional, sino trae consigo “escondido” intereses particulares.

“La ley de cuestión de confianza no solo es inconstitucional porque pone en desventaja al Ejecutivo. El Tribunal Constitucional (TC) ya lo dijo. Pero además trae escondido desaparecer todo vestigio de este gobierno, que quizás no guste a algunos, pero fue elegido por el pueblo. Apoyen no arruinen al Perú”, señaló Lescano a través de su cuenta de Twitter.

La bancada de Acción Popular votó mayoritariamente a favor de limitar la cuestión de confianza.

Por ello, en respuesta a Lescano, la bancada manifestó su “rechazo a las expresiones de correligionarios y/o terceros que indican que la ley de cuestión de confianza es inconstitucional”.

Ello, al señalar que los legisladores que respaldaron la autógrafa actuaron de acuerdo a lo que establece la Constitución sobre las facultades de los parlamentarios.

“Refutamos las acusaciones deslizadas que manifiestan que esta ley pondría en desventaja al Ejecutivo, lo cual es falso e injustificado. Les recordamos que Acción Popular es un partido democrático, que respeta la institucionalidad e independencia de los poderes del Estado, siguiendo la doctrina de nuestro líder fundador Fernando Belaunde Terry”, expresó la bancada.

Agenda

Por la noche, el grupo parlamentario de Acción Popular sostuvo una reunión con la premier Mirtha Vásquez. A diferencia de los encuentros realizados entre la titular de la PCM y el resto de bancadas, la cita de ayer se realizó en la sede del Palacio Legislativo y se extendió por más de dos horas.

En declaraciones a la prensa, el portavoz de la bancada de AP, Elvis Vergara, indicó que su grupo la manifestó a Vásquez su preocupación por la permanencia en el gabinete de los ministros Luis Barranzuela (Interior) y Carlos Gallardo (Educación), de cara a la presentación del Gabinete el próximo lunes para solicitar el voto de confianza.

También cuestionaron la designación de Richard Rojas como embajador de Perú en Venezuela, a quien se le dictó impedimento de salida del país por seis meses en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos.

“Vamos a evaluar en los próximos días si la bancada de AP va a dar o no su voto de confianza o no”, dijo Vergara.

Añadió que la bancada asumirá una posición en bloque tras realizar “un análisis responsable” sobre las acciones del Ejecutivo en los siguientes días.

Versión

Entre tanto, la noche del miércoles, el programa Beto a Saber, de Willax, señaló que, de acuerdo a fuentes de la Cancillería, se evaluaba la designación del hijo del fundador de Acción Popular Fernando Belaunde Terry, Rafael Belaunde Aubry, como embajador del Perú en España.

La designación, señaló el programa, constituía un pacto reservado para que AP se oponga a una eventual vacancia presidencial.

Correo intentó ayer comunicarse con Belaunde Aubry pero no respondió a nuestras llamadas.

Oficialmente, hasta el cierre de esta edición, no había un pronunciamiento por parte de la Cancillería respecto a este nombramiento.

Sobre el tema, Elvis Vergara, vocero del grupo parlamentario de AP, indicó que una eventual designación de Belaunde Aubry no tendría “por qué afectar” el desempeño del partido y la bancada respecto a las acciones del Gobierno.

Ello, al considerar que el exsenador está desligado del partido político y las decisiones que asuma deben ser consideradas a título personal.

“Es cierto que estuvo en el partido un tiempo determinado, pero también es cierto que se desligó oficialmente. Y las decisiones personales de él no tendrían por qué afectar la posición del partido y mucho menos de la bancada”, dijo a Correo.

Vergara recalcó que “no hay información” que acredite la posible designación de Belaunde Aubry.

Sin embargo, indicó que “en tanto Belaunde Aubry no forma parte de la organización política y sea un tema en el cual se cumplen con los requisitos, yo no creo que habría ningún problema”.

Es preciso señalar que, de acuerdo al Registro de Organizaciones Políticas del JNE, Belaunde Aubry estuvo afiliado al partido político Adelante, cuya inscripción se canceló en 2012. En el caso de Acción Popular, renunció a su afiliación en diciembre del 2005.