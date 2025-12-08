El excongresista Yonhy Lescano cuestionó duramente la situación de Acción Popular en plena jornada de elecciones internas. Desde su actual militancia en Cooperación Popular, el exparlamentario lamentó el estado en el que según dijo se encuentra la organización política y sostuvo que atraviesa una fractura profunda.

El exmilitante del partido, recordó que su salida se produjo luego de que, en 2021, la bancada que ingresó al Congreso tomara distancia de su candidatura presidencial, hecho que considera una traición interna que marcó el declive de la organización.

“Me traicionaron al día siguiente de que se sentaron en el curul los 16 parlamentarios que ingresaron. Estos son los resultados: un partido quebrado, con negociados internos para definir candidatos y sin rumbo”, declaró a RPP.

Lescano acusa traición al pueblo peruano

El exparlamentario también afirmó que los legisladores que representaron al partido cometieron actos irregulares durante su gestión. Según su declaración, estos hechos perjudicaron o no solo a la organización, sino a los ciudadanos que confiaron en ella.

“Mi ex partido traicionó al pueblo del Perú, sobre todo los congresistas y la dirigencia. Cuando asumieron en 2021, arremetieron contra su propio candidato y se dedicaron a hacer hechos irregulares”, sostuvo.

Advierte dificultades internas en el partido

En su análisis del panorama electoral, Lescano estimó que, de las 39 agrupaciones que participan en el proceso, únicamente siete tendrían condiciones reales para presentar candidatos competitivos en las elecciones generales del próximo año.