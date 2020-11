Lesly Lazo, congresista de Acción Popular, usó su cuenta oficial de Twitter para negar de manera contundente que haya firmado su participación en la lista encabezada por la legisladora María Teresa Cabrera a la Mesa Directiva del Congreso de la República.

“ No he firmado nada y no he aceptado formar parte de esta lista , evidencia de ello es que no aparece mi firma. Necesitamos generar consensos y unidad. Mi trabajo continuará en la Comisión de Justicia”, escribió en la mencionada red social.

Tal como lo afirma la legisladora de Acción Popular, en el documento publicado por la cuenta del Congreso se observa que el nombre de Leslye Lazo no lleva ninguna firma.

No he firmado nada y no he aceptado formar parte de esta lista, evidencia de ello es que no aparece mi firma. Necesitamos generar consensos y unidad. Mi trabajo continuará en la @ComJusticiaDDHH.

Cc: @larepublica_pe @martinhidalgo @elcomercio_peru @peru21noticias pic.twitter.com/z3dJsYkTzp — Leslye Lazo (@leslye_lazo) November 16, 2020

Con esta información, la única lista válida es la presidida por Francisco Sagasti e integrada por Mirtha Vásquez Chuquilín (Frente Amplio), Luis Roel Alva (Acción Popular) y Matilde Fernández Flores (Somos Perú).

En caso gane el vocero de la bancada del Partido Morado, será el elegido para reemplazar a Manuel Merino, quien renunció a la presidencia de la República.

VIDEO RECOMENDADO

José Élice, ex Oficial Mayor del Congreso explica cómo se elige la Mesa Directiva del Parlamento

José Élice, ex Oficial Mayor del Congreso explica cómo se elige la Mesa Directiva del Parlamento