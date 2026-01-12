El presidente de la República, José Jerí, anunció que como máximo el próximo sábado 17 de enero se publicará la reglamentación de la Ley 32490, norma que establece medidas extraordinarias contra los delitos de extorsión y sicariato que afectan a las empresas de transporte público y de mercancías.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una reunión con el gremio de transportistas realizada en las instalaciones de la empresa Santa Catalina, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

“Otro tema que está pendiente es la Ley 32490. Esa ley ya debería estar reglamentada y es otro jalón de orejas que lo he conversado con las autoridades competentes. Por eso, máximo el día sábado tienen que estar los reglamentos de la ley”, manifestó el jefe de Estado.

Reconoce demora del Ejecutivo

Jerí recordó que la Ley 32490 fue publicada en noviembre del año pasado y reconoció que, ante el contexto de violencia, el Estado debió actuar con mayor rapidez.

“No podemos actuar bajo un estado normal, tenemos que actuar de forma excepcional. La excepcionalidad también se plasma en la rapidez de la respuesta. Tenemos el compromiso de corregir la demora que como Gobierno hemos tenido”, sostuvo.

Autocrítica por cambios en la Policía

Durante su intervención, el mandatario también admitió que existió un descuido en los cambios realizados dentro de la Policía Nacional, lo que habría impactado en la respuesta operativa frente a la delincuencia.

“No debimos habernos descuidado en el tema de los cambios. En una guerra no podemos flaquear un solo día”, afirmó ante los transportistas.

Asimismo, subrayó la necesidad de mejorar la coordinación entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, señalando que la inseguridad es un problema multicausal que se ha venido agravando en los últimos años.

Compromiso de diálogo permanente y acciones operativas

El presidente se comprometió a mantener reuniones periódicas cada 15 o 20 días con las empresas de transporte para evaluar resultados y reforzar la protección de los trabajadores del sector.

También informó que en los últimos días se ejecutaron acciones para recuperar armas y municiones utilizadas por organizaciones criminales, las cuales habrían ingresado por las fronteras del país.

Descarta irregularidades tras reunión privada

En referencia a un reportaje periodístico difundido recientemente, Jerí aclaró que su visita a un restaurante respondió a una reunión informal con su propietario, Zhihua Yang, para coordinar una participación en el Día de la Amistad Peruano-China, que se realizará el 1 de febrero.

“Entiendo que hay una sombra del pasado, pero lo quiero descartar. No hay nada que relacionar con el pasado y descarto cualquier tipo de irregularidad”, sostuvo.

Inspección policial en San Juan de Lurigancho

Tras la reunión con los transportistas, el mandatario realizó una inspección a la sede del Escuadrón de Emergencia de San Juan de Lurigancho, acompañado por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola.