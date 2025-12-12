Este jueves por la tarde, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, promulgó la ley que impulsa la formalización y el fortalecimiento del modelo de negocio de los vehículos gastronómicos en el país. La norma fue aprobada por insistencia luego de que el Parlamento considerara necesario otorgar un marco regulatorio claro para esta actividad que sostiene a miles de familias.

La nueva ley tiene como objetivo promover la inclusión económica de emprendedores que operan desde vehículos motorizados y no motorizados dedicados a la preparación y venta de alimentos y bebidas en la vía pública. Con este marco legal, se busca ordenar el rubro, establecer reglas para su adecuado funcionamiento y brindar condiciones de seguridad tanto para los trabajadores como para los consumidores.

Durante la ceremonia de promulgación realizada en la plaza de la Constitución, Rospigliosi destacó que esta normativa actualiza reglas que habían quedado rezagadas y reconoce formalmente a los operadores de vehículos gastronómicos como microempresas generadoras de autoempleo productivo.

“La ley brinda un respaldo institucional que antes no existía para un sector que ha demostrado esfuerzo, resiliencia y enorme aporte a la economía popular”, afirmó el titular encargado del Parlamento.

Congreso rinde homenaje a Hernando Guerra García

El parlamentario recordó que la iniciativa legislativa fue impulsada inicialmente por el fallecido parlamentario Hernando Guerra García, conocido por su permanente defensa del emprendimiento y del comercio popular.

“El mejor homenaje a su legado es continuar apoyando políticas que abran oportunidades y fortalezcan los negocios que representan el sustento principal de miles de peruanos”, manifestó.

En ese sentido, Rospigliosi subrayó que, además de dignificar el trabajo de los emprendedores, la ley permite proyectar un sector que combina tradición, generación de empleo y dinamismo económico.

“Estamos respaldando una actividad que es al mismo tiempo fuente de ingresos, símbolo cultural y motor de desarrollo”, añadió.

A la actividad asistieron representantes de diversos gremios vinculados a los vehículos gastronómicos: el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Emolienteros y Afines del Perú, el secretario general de la Confederación Sindical de Trabajadores del Perú, la secretaria de Defensa de la federación y dirigentes distritales de Lima.