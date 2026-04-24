Este viernes, la Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, ejecutó una diligencia en un inmueble del distrito de Lince vinculado al exfuncionario de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), José Samamé Blas. La intervención forma parte de las investigaciones por presuntas irregularidades registradas durante las elecciones generales del 12 de abril.

El operativo se realizó en el marco de un proceso por los presuntos delitos de omisión de funciones y demora de actos funcionales. Estas indagaciones buscan determinar responsabilidades en relación con el retraso en la distribución del material electoral durante la jornada.

Samamé no fue ubicado en Lince

Las autoridades acudieron a la vivienda registrada a nombre del investigado en Lince como parte de las diligencias autorizadas judicialmente. Sin embargo, durante la intervención no se logró ubicar al exfuncionario en dicho inmueble.

Esta situación se replicó en otras direcciones vinculadas a su nombre, donde tampoco se confirmó su presencia. Como se recuerda, este operativo forma parte de un conjunto de medidas destinadas a recabar información relevante para el caso.

José Samamé no fue ubicado en su vivienda de Lince. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec.

Según el reporte de Exitosa, el despliegue se trasladó a un inmueble ubicado en el distrito de Magdalena del Mar, donde las autoridades continuaron con las acciones de investigación. En ese lugar se encontraba otro trabajador de la ONPE vinculado al caso.

De acuerdo con la información recogida, esta persona habría sido señalada previamente por Samamé Blas como presunto responsable por los retrasos durante entrega de material electora.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | La Fiscalía y la PNP allanaron inmuebles de Juan Phang Sánchez, suspendido funcionario de la ONPE, en el marco de las investigaciones por el caos registrado durante las elecciones.



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El exgerente de Gestión Electoral presentó su renuncia tras culminar la jornada de votación en medio de cuestionamientos al proceso. Posteriormente fue detenido de manera inicial por disposición fiscal, tras ser vinculado a las irregularidades.

Tras cumplir ese periodo de detención, el investigado quedó en libertad bajo comparecencia. Al cierre de esta nota, Samamé continúa siendo parte de las investigaciones y se encuentra a la espera de nuevas disposiciones por parte del Ministerio Público.