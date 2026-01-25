Ayer, el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 confirmó que 36 listas presidenciales lograron ser inscritas y participarán en las Elecciones Generales 2026 del próximo 12 de abril.

Según el JEE, la última en alcanzar la situación de registro es la terna presidencial de Renovación Popular (RP), encabezada por Rafael López Aliaga.

Los inscritos

Lograron su inscripción Fuerza Popular con Keiko Fujimori como candidata presidencial; Ahora Nación (Alfonso López Chau); Podemos Perú (José Luna Gálvez); Un Camino Diferente (Rosario Fernández); Partido del Buen Gobierno (Jorge Nieto); Alianza para el Progreso (César Acuña); el Partido Patriótico del Perú, (Herbert Caller); y el Frente de la Esperanza 2021 (Fernando Olivera).

Siguen el Partido Morado (Mesías Guevara); Partido Demócrata Unido, (Charlie Carrasco); el partido Progresemos (Paul Jaimes); Fe en el Perú (Álvaro Paz de la Barra); Juntos por el Perú (Roberto Sánchez); Perú Moderno (Carlos Jaico); Somos Perú, (George Forsyth); y Sí Creo (Carlos Espá).

También está PRIN (Walter Chirinos); el Partido Salvemos al Perú (Antonio Ortiz); Alianza Unidad Nacional (Roberto Chiabra); Alianza Fuerza y Libertad, (Fiorella Molinelli); Libertad Popular (Rafael Belaunde); el Partido Aprista Peruano (Enrique Valderrama); Partido Demócrata Verde, (Alex Gonzales) y Perú Libre (Vladimir Cerrón).

Perú Acción (Francisco Diez Canseco); Alianza Venceremos (Ronald Atencio); Partido de los Trabajadores y Emprendedores (Napoleón Becerra); Partido Democrático Federal (Armando Masse); País para Todos (Carlos Álvarez); Cooperación Popular (Yonhy Lescano); Integridad Democrática (Wolfgang Grozo) y Partido Cívico Obras (Ricardo Belmont).

Cierran Avanza País (José Williams); Primero La Gente (Marisol Pérez Tello); y Perú Primero (Mario Vizcarra).