Los Jurados Electorales Especiales (JEE) reportan avances decisivos en la revisión de actas presidenciales observadas de las Elecciones Generales 2026.

El sistema del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) registró que 43 de 60 órganos jurisdiccionales alcanzaron el 100% de expedientes atendidos, lo que marca el cierre total de la calificación en la mayoría del país.

El progreso general en la revisión de actas observadas en todo el territorio asciende al 95,48%.

Destacados

El JEE Lima Centro 2 recibió 745 actas presidenciales; le siguen Coronel Portillo, en Ucayali, con 188, y Pacasmayo, en La Libertad, con 185. Los tres resolvieron la totalidad pese a la alta carga procesal.

El interior del país concentra gran parte del cumplimiento total.

En Cajamarca, Huánuco, Arequipa y La Libertad, tres jurados por región ya concluyeron la revisión.

En Áncash, Junín, Ayacucho, Cusco, Puno y Lambayeque, lo hicieron dos por región.

Mientras que en San Martín, Amazonas, Loreto, Ucayali, Moquegua, Tacna, Piura y Tumbes, solo uno finalizó el proceso.

Estos órganos completaron la totalidad de expedientes asignados dentro de los plazos establecidos.

Pendientes

Lima Oeste 1 registra el menor avance con 69,64%, seguida de Lima Este 1 (77,05%), Lima Norte 2 (80,22%), Callao (82,54%) y Lima Sur 1 (86,73%).

Otros jurados mostraron grandes progresos como Andahuaylas (90,32%), Sullana (90,70%), Bagua (91,23%), Maynas (91,45%), Tambopata (92,59%), Ica (93,04%), Piura 1 (94,19%) y Lima Norte 3 (95,18%) continúan en la etapa final y mantienen expedientes en trámite al cierre de la edición.

Aún tienen plazo hasta el próximo 7 de mayo para realizar sus audiencias públicas de recuento de votos.