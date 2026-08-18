Las intensas lluvias registradas el último domingo en Lima Sur dejaron decenas de viviendas inundadas, aguas servidas en las calles, colegios afectados y hasta vehículos sumergidos casi por completo en Villa El Salvador (VES) y Villa María del Triunfo (VMT).

Emergencia

El caso más grave se registró en Villa El Salvador, donde 386 personas terminaron afectadas, 72 viviendas sufrieron daños y unas 150 personas requieren alojamiento temporal, de acuerdo con un comunicado de su municipio y un reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

El distrito enfrentó no solo lloviznas persistentes, sino también el colapso del sistema de alcantarillado, lo que provocó el retorno de aguas servidas hacia las viviendas.

Incluso, algunas familias no pudieron regresar a sus hogares debido a las condiciones en las que quedaron.

El aniego también afectó cuatro instituciones educativas: las I.E. 6065, 632, 652 03 y 6062 Perú EE.UU.

Los daños incluyeron patios inundados y la caída de una estructura de malla raschel. Debido a estas condiciones, las clases fueron trasladadas a la modalidad virtual.

La Policía de Rescate intervino para evacuar a seis personas de inmuebles anegados. Mientras tanto, se entregaron 300 raciones de desayuno y 200 de cena a las familias afectadas.

Ante la magnitud de la emergencia, los trabajos para retirar el agua acumulada continuaron durante el día. La Municipalidad de Villa El Salvador desplegó nueve cisternas, además de tres unidades de Serenazgo, una brigada de rescate, un cargador frontal y una retroexcavadora.

La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) también movilizó seis maquinarias, entre motobombas y cisternas, mientras que Sedapal envió seis hidrojets para apoyar en la evacuación de las aguas.

En Villa María del Triunfo el agua también invadió las principales vías del distrito. El caso más alarmante se registró en el bypass del Óvalo Nueva Esperanza, donde un bus de transporte público quedó sumergido casi por completo tras la acumulación de agua.

El conductor tuvo que abandonar la unidad y la Policía cerró el acceso para evitar que otros vehículos ingresaran a la zona.

La emergencia también afectó a cinco instituciones educativas: Casalino Grieve, I.E. 7245 San José Obrero, Mariscal Eloy Gaspar Ureta, I.E. 6032 Almirante Miguel Grau Seminario e I.E. 7218 Papa Juan Pablo II.

Los daños comprendieron desagües colapsados, techos con humedad y patios inundados. Por ello, las clases se continuaron bajo la modalidad virtual.

Es una alerta

De acuerdo con el Indeci, las lloviznas fueron especialmente intensas durante la tarde del domingo 16 de agosto. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) registró 4.2 milímetros de precipitación en apenas cinco horas, entre las 2:00 y 7:00 p. m.

La subdirectora de predicción climática del Senamhi, Grinia Ávalos, explicó en Canal N que estas precipitaciones pluviales no fueron consecuencia del Fenómeno El Niño, sino de a la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) Aníbal.

Agregó que el calentamiento del mar sí influye en la duración de las lloviznas, pero que estas no se debieron a El Niño en sí. También explicó que la DANA Aníbal debería empezar a amainar a partir de mañana; sin embargo, las lloviznas continuarán en la costa sur del país.

“La DANA Aníbal es una antesala, un ensayo de lo que podría pasar a partir de noviembre con el fenómeno El Niño, y no serán lloviznas, serán lluvias (…) Es más probable que en Lima empiece a llover en diciembre”, advirtió.

Respuesta

En medio de la emergencia, la presidenta Keiko Fujimori llegó a Villa El Salvador para supervisar la atención a las familias afectadas. Anunció que el Gobierno declararía en emergencia varios distritos y regiones del sur y de la sierra del país.

Asimismo, Fujimori adelantó que se reestructuraría Sedapal, debido al problema registrado en la matriz de desagüe de Villa El Salvador.

“Muchos de los vecinos señalaron que estos sucesos han ocurrido anteriormente y eso es un problema estructural. Sedapal ha señalado que en uno o dos meses se va a corregir esto. Quiero también anunciar que se va a reestructurar Sedapal para que este tipo de problemas no vuelvan a suceder”, afirmó.

Como medida inmediata, subrayó que dos motobombas de seis pulgadas y seis equipos de hidrojet de Sedapal permanecerían en la zona hasta que se corrija la matriz.

También anunció la instalación de albergues temporales para las familias damnificadas y trabajos de limpieza, desinfección y fumigación en los colegios afectados.

“Mi solidaridad con todas las familias que han perdido todo. Gracias a Dios no tenemos pérdida de vidas humanas, pero sí muchas pérdidas materiales”, enfatizó la mandataria.

Fujimori también destacó el trabajo del ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, quien permaneció en la zona hasta aproximadamente las 3:30 de la madrugada y coordinó las acciones de respuesta junto con personal de Indeci y de los municipios.

Añadió que coordinó con la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Maritza Canales, para llevar alimentos y establecer ollas comunes.

También indicó que coordinó con los ministros de Salud y Educación, Luis Dyer y José Antonio Chang, respectivamente, para atender las necesidades de la población y de los colegios afectados.

En tanto, como parte de las medidas para atender a los damnificados, el titular de Trabajo, Juan Sheput, anunció la activación del programa de empleo temporal Llamkasun en Villa El Salvador.

Los vecinos que participen en las labores de recuperación recibirán 50 soles diarios por un máximo de 40 días. El ministro informó que ya habían 100 personas inscritas, quienes debían superar antes una evaluación.

Sheput agregó que los desagües del distrito habían colapsado y advirtió que las lluvias podrían haber sido el punto final de un problema previo.

“Las causas, no necesariamente, son las lluvias. Eso podría ser el punto final del colapso”, sostuvo.

Por su parte, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que Sedapal ofreció cambiar la matriz para evitar nuevos desbordes de aguas servidas, que afectaron a 56 familias en el sector.

Reggiardo también pidió instalar un hospital de campaña para atender a los niños y personas vulnerables ante un eventual riesgo sanitario.

Además, dijo que Sedapal activaría su seguro para apoyar las labores de limpieza y reponer algunos bienes materiales perdidos.