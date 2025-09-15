El alcalde de Lima y líder de Renovación Popular, Rafael López-Aliaga, fue el domingo una de las figuras latinoamericanas del foro internacional Europa VIVA 25, organizado en Madrid por el partido de derecha nacionalista radical y católico Vox.

El evento reunió a líderes políticos del espectro ideológico ya mencionado, de Europa y América Latina, en un fastuoso espectáculo montado en el conocido Palacio Vistalegre Arena, de Madrid. En años anteriores, solía Vox invitar a Keiko Fujimori a este foro.

Bastante seguro de sí, López-Aliaga empezó su discurso citando los cánones de la derecha conservadora: “Viva Dios. Viva Cristo. Viva la familia. Viva el emprendimiento. Viva la propiedad. Viva el Estado pequeño. Culminó con “Viva Europa”, ante un auditorio festejante y bullicioso.

No tardó en mencionar al joven activista Charlie Kirk, asesinado en EE.UU., y anunció que organizará en Lima un “homenaje apoteósico” para honrar la memoria y legado de quien calificó un “mártir”.

La referencia a Kirk le dio pie para lanzar contra la izquierda peruana, latinoamericana y mundial durísimos ataques: “No saben lo que ha hecho (los asesinos) -dijo- porque era el tipo más dialogante de la Tierra. Se había hecho de paciencia para aguantar a tanto rojo inútil. Han escogido al ser humano con más paciencia. Yo no tengo tanta paciencia. Son fanáticos. Ya no se puede seguir hablando con ellos. Charlie Kirk, siempre respondiendo, sin alterar su paciencia, a esa izquierda mentirosa, asesina y ladrona”.

ASESINATOS ROJOS

Aseguró que tal izquierda asesina adversarios en Sudamérica: en Colombia a Miguel Uribe (“el terrorista Petro lo dejó sin guardia”); en Ecuador a Fernando Villavicencio, agregó.

“En Perú la mentira es su bandera. Odian la verdad. ¿Qué pasa en Perú? Infestan el Estado (...) No han nacido para trabajar, son absolutametne holgazanes (...) toman una dependencia estatal y lo llenan de gasto corriente, asesores, consultorías, no hacen infraestructura, se lo llevan todo en carretilla”, continuó en medios de aplausos.