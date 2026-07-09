Los grupos parlamentarios de Renovación Popular (RP) y Fuerza Popular (FP), en la próxima gestión del Congreso bicameral, trabajarán “en bloque” y “de la mano”. Así lo anunció la virtual diputada de RP Norma Yarrow tras acudir junto a su colega Francisco Calisto Giampetri, senador electo de RP, y el presidente de su partido, Rafael López-Aliaga, a una reunión con la presidenta electa Keiko Fujimori.

Uniones

Al término del encuentro institucional, realizado ayer por la tarde, el excandidato presidencial de RP y sus virtuales congresistas brindaron declaraciones a la prensa.

“Estamos conversando por lo menos con dos bancadas más. Creemos que es la oportunidad de oro para el Perú para crecer al 5%, 6% o 7%. Las condiciones externas están a favor del Perú y es momento de cubrir las brechas del Estado ausente y corrupto”, detalló López-Aliaga.

En esa línea, agregó que “es momento de ampliar la cobertura para sacar, casi por unanimidad, iniciativas para cubrir la brecha social” del país. Por ello, ofreció sus planes de gobierno y sus equipos técnicos al nuevo régimen.

“He hablado con Ricardo Belmont, lo conozco hace muchos años, pensamos igual. Con el señor López-Chau también hemos hablado de estos temas. No hay que cerrarnos”, indicó tras ser consultado por la coalición anunciada por Juntos por el Perú, Obras y Ahora Nación, estas dos últimas encabezadas por Belmont y López-Chau, respectivamente.

En otro momento, Yarrow tomó la palabra para asegurar que buscan “un gobierno que tenga cinco años de estabilidad”.

“Hemos puesto toda nuestra disposición en apoyar con los equipos técnicos y trabajar de la mano de la señora presidenta. Vamos a convertirnos en un bloque, porque es la defensa de los peruanos”, puntualizó.