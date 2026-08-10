Nueve candidatos a dirigir gobiernos regionales (GORE) llegan a la contienda de 2026 con trayectorias vinculadas a la izquierda radical, el castillismo, el cerronismo y posiciones de confrontación frente a la actividad minera.

Extremos

Uno de los nombres más visibles es el de Elmer Cáceres Llica, quien intenta regresar al GORE de Arequipa, nada menos que con Alianza para el Progreso (APP).

El exgobernador construyó buena parte de su trayectoria alrededor de un discurso regionalista y de oposición a proyectos mineros.

Durante el conflicto por Tía María, en 2019, respaldó las movilizaciones contra el proyecto y fue acusado de haber encabezado y dirigido las protestas en el valle del Tambo.

Incluso, ese mismo año, su entonces vicegobernador Walter Gutiérrez dijo que el “referente” de Cáceres es Antauro Humala.

Otro nombre es el de Verónika Mendoza, candidata de Venceremos al GORE del Cusco. Su trayectoria política está asociada a Nuevo Perú y a la izquierda peruana.

Como se recuerda, en 2024, la Fiscalía abrió una investigación preliminar a raíz de sus declaraciones en las que instó a los peruanos a la “insurgencia ciudadana” contra el gobierno de Dina Boluarte.

Otro es José Nenil Medina Guerrero, exalcalde de Anguía y candidato al GORE de Cajamarca por Juntos por el Perú (JP).

Su caso está directamente relacionado con el entorno del expresidente golpista Pedro Castillo.

Según una investigación fiscal, Medina fue un presunto integrante de una red criminal vinculada al gobierno castillista.

Medina pasó 30 meses en prisión preventiva por los delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos. Sin embargo, el Poder Judicial ordenó su liberación en enero de 2025, aunque le impuso restricciones.

Castillistas

En Amazonas, Ferry Torres Huamán llega a la candidatura por JP con una trayectoria municipal marcada por sentencias penales.

Durante la segunda vuelta electoral, en mayo de este año, Torres arengaba “¡Castillo, libertad!” en las calles junto a su portátil.

Uno más es sigue Rosendo Leoncio Serna Román, que fue ministro de Educación del régimen de Castillo. Ahora es candidato al GORE Huánuco por el Movimiento Político Unidos por el Desarrollo de Huánuco.

Asimismo, están Víctor Catunta (Moquegua) y Wilber Cutipa (Puno), que representan el frente antiminero. Catunta cuestionó a las mineras en Moquegua, mientras Cutipa las calificó de “genocidas” en Puno.

Además, Óscar Llapapasca (Loreto) y Natalia Jiménez (Tumbes), quienes fueron cercanos al prófugo Vladimir Cerrón. Ambos postulan por Perú Libre.

Análisis

El analista Pedro Yaranga advirtió que los candidatos de la izquierda están vinculados a Cuba, Venezuela y Brasil. También cuestionó su experiencia.

“Solo están preparados para movilizar a un sector de la población con argumentos irreales”, afirmó a Correo.

Además, criticó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por permitir postulaciones de sentenciados.

“Es un descuido del JNE en permitir que postulen teniendo sentencias. Este tipo de personas, en nada contribuyen a combatir la pobreza o llevar desarrollo a los pueblos olvidados”, indicó.