A principios de año, la jueza Margarita Salcedo autorizó al expresidente Martín Vizcarra a viajar a la región Moquegua entre los meses de marzo y abril, por motivos estrictamente laborales.

El exmandatario es investigado por haber recibido una presunta coima de 2.3 millones de soles a cambio de las obras Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua, durante su gestión como gobernador regional. Por este caso, la Fiscalía pide 15 años de cárcel.

Sin embargo, Vizcarra Cornejo podría haber estado realizando otras actividades que escapan del ámbito laboral, amical y/o familiar. Así lo dejan entrever diferentes conversaciones telefónicas que sostuvieron dos personajes cercanos de su entorno.

A esto se le suma la tesis del Ministerio Público sobre la permanencia de la presunta red criminal que no dejó de funcionar.

Esta es una de las conversaciones entre Hugo Misad (amigo de Vizcarra) y Manuel (seguridad del Estado) registrada el día 11 de enero de 2024. (Foto: Correo)

DETALLES

El expresidente Vizcarra es sindicado como presunto líder de la organización criminal “Los Intocables de la Corrupción”, grupo conformado por exfuncionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Provias Descentralizado que recibían sobornos a cambio de licitaciones.

Precisamente, ese caso fue el que permitió la intervención del secreto de las comunicaciones de personajes investigados en el caso.

Uno de ellos es Hugo Misad Trabucco, amigo de toda la vida de Martín Vizcarra y pieza clave en el caso.

De acuerdo con información revisada por Correo, una persona de nombre “Manuel” (por identificar), quien sería jefe de seguridad del Estado asignado a Vizcarra en su calidad de expresidente, se comunicó con Hugo Misad el 11 de enero de este año.

Hugo: Aló.

Manuel: Huguito, ¿cómo estás? Buenas noches.

Hugo: Qué tal, oye, qué dices.

Manuel: Huguito, un favor, este dígale al ingeniero Martín qué voy a poner hoy día en el reporte de mi informe.

Hugo: Yo le dije en la mañana, pero va a venir más rato, voy a encontrarme, va a venir por acá, yo le digo para que te...

Manuel: Ya, dile por favor por el WhatsApp nomás, para cerrar ya el documento.

Es decir, la persona a cargo de la seguridad del expresidente se comunica con Hugo Misad para que Vizcarra le indique qué va a poner en su reporte del día 11 de enero.

La persona de nombre “Manuel” sería el suboficial técnico de primera de la Policía Manuel Alonso Zambrano Valdivia. En enero de 2019 fue asignado como personal auxiliar de la Agregaduría de la Embajada del Perú en Bolivia. La resolución fue firmada por el entonces ministro del Interior Carlos Morán y el presidente Martín Vizcarra.

El nombre del suboficial Manuel Zambrano aparece en una resolución del Tribunal de Disciplina Policial del Ministerio del Interior de junio de 2019. En el documento se hace alusión a que en abril de ese mismo año, se dispuso el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario contra Zambrano por “distorsionar, adulterar o suscribir información falsa en informe, certificado, peritaje u otro documento en beneficio de propio o terceros”. En consecuencia, fue separado de manera preventiva del cargo.

"Manuel" es un integrante de la Policía que fue asignado en Agregaduría Policía de la Embajada del Perú en Bolivia por Martín Vizcarra en 2019.

Cabe precisar que el Poder Judicial autorizó que Vizcarra viaje a Moquegua entre los días 9 y 13 de enero. Una de las condiciones para el permiso del viaje es que al volver a Lima, Vizcarra presente un informe escrito con sus actividades. Estas deben ser en el ámbito laboral, es decir, no puede realizar actividades de proselitismo político u de otra índole.

Martín Vizcarra y Hugo Misad tienen una amistad que se remonta a la infancia.

INTELIGENCIA

El 12 de enero, Hugo y Manuel sostienen una nueva conversación. El último le advierte al amigo de Vizarra que a Moquegua llegaron una personas de Inteligencia de la Policía.

“De Lima les han enviado un cronograma, han venido o es cierto, corrobórame si es cierto, dicen que les han enviado un cronograma de permisos que ya tiene el ingeniero Martín Vizcarra para todo este año”, dijo Manuel.

Hugo le dice que aunque Inteligencia de la PNP se encuentre en el lugar, lo que valdrá será el informe que presente la seguridad de Vizcarra.

“Si, pero Inteligencia también puede adjuntar fotos. No sabemos dónde están mimetizados”, respondió Manuel.

En la conversación que se extiende por al menos seis minutos, Hugo Misad dice que “lo que no quieren que haga (Vizcarra) es proselitismo político”.

Hugo: Lo que quieren es fregarlo.

Manuel: Ah que evitar.

Hugo: Si está haciendo proselitismo político.

Manuel: Ya, ah ya.

Hugo: Si está reuniéndose con comités, con esas cosas.

Manuel: Ah, ya.

.

.

.

Hugo: O sea, lo que no quiere eh, si ustedes informarían si se está reuniendo con grupos políticos, puta ahí si lo cagan.

Manuel: Ah, no, no, no por eso yo siempre lo llamo. Aunque sea tarde lo molesto.

Incluso, Manuel comenta en la llamada que conoce a una persona de apellido Vizcarra Senti (vinculado a la Policía) y hablará con él para que los ayude.

“Es mi pata, yo le voy a decir, voy a ablar con él. También lo estima al ingeniero, lo conoce bien, no lo va a maletear”, asegura Manuel.

Hugo MIsad y Manuel coordinan para que el expresidente Martín Vizcarra no tenga inconvenientes en los reportes que debe presentar en Lima.

ELEMENTO

Ayer se realizó la audiencia donde se evaluó el pedido de prisión preventiva para los integrantes del caso “Los Intocables de la Corrupción”, sesión que continuará el viernes 16 por la mañana.

Durante la audiencia, el fiscal José Luis Quispe Changanaqui presentó las conversaciones telefónicas como un elemento de convicción del caso.

“Podemos dar cuenta cómo es que Hugo Misad mantiene comunicaciones vinculadas al señor Vizcarra, que hay que llevar documentos, que vamos a reunirnos en tal punto, que vamos a caminar por acá. Por eso, nosotros postulamos que la organización se mantendría vigente, no cerramos un marco temporal”, afirmó.

El integrante del Equipo de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) consideró que las comunicaciones revelan que la organización criminal “sigue articulando”.

“Hablan de un comandante, de un coronel, de acciones y desplazamiento que se vinculan entre Hugo Misad y las visitas que tiene el señor Martín Vizcarra en Moquegua. Las reuniones que le organiza Misad no es para grupos masivos o encuentros sociales, sino reuniones selectivas para un grupo de personas que aparentemente serían funcionarios del Gobierno Regional de Moquegua”, indicó.

Finalmente, precisó que la tesis del Ministerio Público es que la organización criminal “continuaría realizando actividades”.

“(En las conversaciones) se habla de modificar informes, maniobrar documentos, si eso no es organización criminal o no contribuye a las actividades, entonces de qué está hablando Hugo Misad”, agregó.

Es importante mencionar que el expresidente Vizcarra tiene una autorización del PJ para viajar a Moquegua desde el 22 al 26 de febrero, del 1 al 5 de marzo y desde el 10 al 14 de abril, para realizar -según dijo el expresidente- trabajos en la empresa Agrotécnica Estuquiña S.A.

Para el fiscal José Luis Quispe Changanaqui, la red "Los Intocables de la Corrupción" sigue operando.