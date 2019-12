Los millonarios contratos de empresa vinculada a Clemente Flores

Escrito por Walter Serquén

La Ley de Contrataciones del Estado, la 30225, prohíbe a los congresistas y a sus parientes, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, contratar con el Estado. Sin embargo, una investigación de Correo pone al descubierto millonarios contratos que favorecen a familiares de legislador Clemente Flores Vílchez, defensor contumaz del presidente Martín Vizcarra Cornejo.

Entre los beneficiarios aparecen empresas vinculadas al Grupo Flores, que tiene entre sus accionistas a sobrinas de Flores Vílchez, miembro de la Comisión Permanente, así como a aparentes testaferros de su hermano Ernesto Flores, a quien la Fiscalía investiga por los presuntos delitos de lavado de activos y defraudación tributaria. Los contratos con el Estado de estas compañías superan los 35 millones de soles.

NEXOS. Alimenta Perú S.A.C. es una compañía emblemática del Grupo Flores que tiene tres accionistas. Una de ellos es Quetzal Group S.A.C. (81.19%), que cuenta con Luz Elena Flores Vásquez, sobrina de Clemente Flores, como socia.

La segunda es Takya SAC (18.46%) y la lista la cierra Maribel Flores Eneque (035%), también sobrina del parlamentario en cuestión.

El nombre de Ernesto Flores Vílchez aparece también en el entramado societario de Alimenta Perú, al ser considerado como “único beneficiario” de la offshore Kestrel Venture Group S.A.C. que forma parte de la empresa Inversiones Raíz S.A.C., según el Título N° 2019-1801917 de su Partida Registral N° 11157554.

BONANZA. La sección de Transparencia del Ministerio de Economía refiere que Alimenta Perú figura como proveedora en la Municipalidad Provincial de Cutervo, en Cajamarca. A la fecha hay un desembolso por la suma de 293 mil 700 soles que corresponde a casi el 50% del total de una licitación obtenida.

Según el respectivo contrato, en junio de este año dicha empresa del Grupo Flores integró el Consorcio Cutervo, junto a Agronegocios & CIA S.A.C., para proveer de insumos al Programa de Complementación Alimentaria de la citada comuna por la suma de 500 mil 307 soles.

El contrato entre Alimenta Perú (Consorcio Cutervo) y el municipio lleva la firma del alcalde Raúl Pinedo Vásquez, quien aparece en diversas fotos -ya como autoridad- con los hermanos Flores Vílchez.

Clemente Flores, incluso, consignó en su informe de representación de enero de este año una “visita” al corredor vial de Cutervo en compañía del burgomaestre Pinedo para verificar el retraso de la ejecución de una obra.

Asimismo, el representante de Alimenta Perú en el Consorcio Cutervo es José Gilmer Rodríguez Llatas, cuyo nombre aparece como supuesto testaferro de Ernesto Flores en la carpeta 5687-2016 de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, que investiga al hermano del legislador por presunto lavado y defraudación tributaria.

“EMPRESARIA” DEL HOGAR. Otra empresa vinculada con el Grupo Flores y con un millonario contrato con el Estado es Diali Medic Perú S.A.C., que según el portal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) fue inscrita en octubre del 2018 con el rubro de “Atención de enfermería en instituciones”.

Un mes después, el 16 de noviembre del 2018, la compañía firmó un contrato de 16 millones 208 mil 114 soles con el Seguro Integral de Salud (SIS), mediante el Fondo Intangible Solidario de Salud (Fissal), para dar servicio de “Atención ambulatoria del asegurado SIS con insuficiencia renal crónica terminal en hemodiálisis”.

Este diario accedió a la escritura de Diali Medic Perú, en la que Lucia Alejandría Hoyos se presenta como “empresaria”, con el 60% de acciones, y dice vivir en Bagua (Amazonas). Pero, ¿cuál es el vínculo con el Grupo Flores?

Correo buscó entrevistar a Lucía Alejandría, pero no fue posible. No obstante sí se logró contactar vía telefónica con su madre, María Hoyos Ramos, quien ante la pregunta de si su hija trabaja con Ernesto Flores respondió: “Sí, trabaja ahí de empleada. Yo sé que trabaja ahí, pero no sé qué actividades realiza. Cuida a una niña creo”.

Un detalle adicional es que, Lucía Alejandría vive en el Condominio del Jockey Club de Chiclayo, según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), donde también reside el empresario Ernesto Flores.

AÑO CLAVE. La respectiva investigación condujo a este diario a la empresa Nefro Care Perú S.A.C. Esta clínica fue creada en el año 2015 y al año siguiente empezó a contratar con el Estado, justo cuando Clemente Flores inició sus funciones en el Congreso de la República.

De acuerdo con el portal de transparencia del Ministerio de Economía, dicha firma facturó más de 11 millones de soles desde el 2016 hasta el presente año. Brindó servicios para el SIS y, en menor proporción, para el Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo.

Los representantes legales y accionistas de las clínicas Diali Medic Perú y Nefro Care Perú guardan relación con colaboradores del Grupo Flores, que tiene como uno de sus fundadores a Clemente Flores y como presidente a su hermano, Ernesto Flores.

Por ejemplo, los socios mayoritarios de Nefro Care son Enrique Hernán Pérez Vásquez y Segundo Enmanuel Elera Céspedes, ambos colaboradores del Grupo Flores.

Documentos de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), incluso, consignan que Enrique Pérez realizó diversos trámites de inscripción de las empresas del Grupo Flores. Por si fuera poco, es hermano de Paquita Nancy Pérez, presunta testaferra de Ernesto Flores según el Informe de Indicios Tributarios N° 00186-2016 Sunat/1T0300, del 15 de marzo del 2016.

La clínica Nefro Care, además, tiene como gerente general a Luis Enrique Núñez Izquierdo, hermano de Katia Núñez, quien también aparece como gerente de Diali Medic Perú S.A.C.

Pero hay más elementos que vinculan a Nefro Care y el citado grupo. Y es que dicha clínica atiende a los pacientes en la calle Los Cipreses 149, urbanización Los Parques, en Chiclayo, cuya propiedad está registrada a nombre de Inversiones Raíz.

Como se mencionó líneas antes, Ernesto Flores figura como accionista en Inversiones Raíz S.A.C., firma que también tiene como representantes legales a Euler Zuñe Montalvo, Wilder Inoquio Canario y Paquita Pérez Vásquez, todos ellos apoderados de diversas compañía del Grupo Flores.

UNA MÁS. Nefro Life Perú S.A.C. es una tercera clínica que con similar suerte que Diali Medic, pues fue inscrita en octubre del 2018 y cuatro meses después también se convirtió en proveedora del SIS, con un contrato de 8 millones 100 mil 318 soles.

Al igual que Diali Medic Perú, Nefro Life Perú se consorció con Nefro Care Perú para dar el servicio de “Atención ambulatoria del asegurado SIS con insuficiencia renal crónica terminal en hemodiálisis”. Aquí vuelve aparecer como socio Segundo Enmanuel Elera Céspedes y se suma Gisela Margot Barboza Núñez, ambos colaboradores del Grupo Flores.

MUTISMO. Este diario buscó la versión de los hermanos Ernesto y Clemente Flores, así como de los representantes de las citadas clínicas.

Por WhatsApp, Clemente Flores nos respondió: “No tengo ninguna empresa”. No obstante, luego refirió que sus hermanos dejaron de formar parte de Alimenta Perú S.A.C. en el año 2015.

“Yo fui asesor en ese momento (…). Mis hermanos renunciaron en el 2013 y en el 2015. No hay ningún inconveniente, no hay ningún vínculo de esta empresa con mi familia”, aseguró el parlamentario en entrevista a RPP TV.

Ernesto Flores evitó declarar a Correo sobre esta investigación. Empero, en octubre pasado lo entrevistó el Semanario Expresión de Chiclayo, en el que a la pregunta de si Alimenta Perú tiene relación con la azucarera Tumán, este confirma el vínculo.

“Alimenta Perú es una de las empresas del grupo empresarial que dirijo y que comercializa una serie de productos, entre ellos azúcar, también comercializa con la azucarera (Tumán) dentro de los términos legales”, agregó el hombre de negocios.

SIN REACCIÓN. El presidente Martín Vizcarra estuvo ayer en Chiclayo, desde donde, una vez más, incidió en la lucha anticorrupción emprndida por su Gobierno.

Tras su discurso, evitó declarar a la prensa, que buscó consultar su postura sobre los millonarios contratos estatales que involucran a familiares de Clemente Flores, quien, a diferencia de ocasiones similares, no participó en este evento.

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, consideró por su parte que Flores Vílchez debe salir a dar la cara tras esta investigación.

“Primero, que se presente ante la ciudadanía para esclarecer los hechos que han acontecido en torno a esta delicada denuncia”, sostuvo.

Pesquisa en manos de la Fiscalía y la Contraloría

Esta empresa editorial buscó también un pronunciamiento de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público en Chiclayo sobre esta investigación periodística, para conocer si es que los indicios expuestos en Correo motivarían el inicio de una investigación. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuestas de ninguna institución.