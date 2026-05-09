La noche del viernes, vecinos de la urbanización Las Palmas del Golf, en el distrito trujillano de Víctor Larco Herrera, colocaron velas y flores en el lugar donde el vigilante Juan Martínez Torres (54) fue atropellado.

El hombre de 54 años falleció la tarde del viernes tras permanecer cinco días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Belén de Trujillo.

Los vecinos también realizaron una vigilia en memoria de Martínez Torres, quien deja en la orfandad cuatro hijos.

Como se conoce, Martínez Torres fue atropellado por un vehículo, que era conducido por Maricsa Polet Alfaro Cerna (32), la noche del domingo 3, cuando se encontraba realizando sus labores en la intersección de las calles Los Tallanes y Las Capullanas.

A esta hora del día patrulleros de la Policía Nacional recorren la zona, pues a 100 metros del lugar del accidente reside Maricsa Alfaro, contra quien se ha pedido 5 años y 4 meses de prisión.

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