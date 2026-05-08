Tras permanecer cinco días internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Belén de Trujillo, la tarde de este viernes falleció el vigilante Juan Martínez Torres (54), quien había sido arrollado por un vehículo cuando realizaba sus labores en la urbanización Las Palmas del Golf, en el distrito de Víctor Larco Herrera.
Como se conoce, Martínez Torres luchaba por su vida en una cama UCI; mientras tanto, la responsable de esta tragedia, Maricsa Polet Alfaro Cerna (32), quien en estado de ebriedad lo atropelló la noche del domingo 3, se encuentra en libertad debido a una orden del Poder Judicial, tras permanecer 48 horas detenida.
El caso
La noche del domingo 3 de mayo. El agente de seguridad se encontraba sentado en exteriores de una vivienda en la intersección de las calles Los Tallanes y Las Capullanas, cuando fue embestido por una mujer que conducía un vehículo de placa CTB-527 de color gris alpino. Todo quedó registrado en las imágenes de videovigilancia.
El auto llega sin control y termina aplastando al hombre de seguridad contra la fachada de una vivienda. Debido al fuerte impacto, Martínez Torres quedó tendido en la acera, con graves heridas.
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