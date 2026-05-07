La Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de La Libertad solicitó 4 años 8 meses de pena privativa de la libertad contra Maricsa Polet Alfaro Cerna (32), quien en estado de ebriedad atropelló y dejó en cuidados intensivos al vigilante Juan Martínez Torres (54).

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El requerimiento fiscal, que ya fue elevado al Poder Judicial, también establece el pago de una reparación civil de S/ 100 mil a favor de la víctima y la inhabilitación para que la investigada pueda obtener una licencia de conducir.

“En la acusación hemos establecido un marco punitivo que es de cuatro años y ocho meses de pena privativa de la libertad. Ya depende del juez si le da la naturaleza suspendida o un carácter efectivo”, indicó el titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de La Libertad, Joan Balladares Correa.

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Asimismo, se pronunció por la liberación de Maricsa Alfaro. Sobre esto, dijo que no se pudo solicitar una prisión preventiva porque el delito de lesiones culposas, por el que se investiga a la conductora, tiene una pena de entre cuatro y seis años, y la norma procesal exige que la condena mínima sea de cinco años, según lo estableció el Congreso en 2023.

“Entonces, era evidente que no podía solicitar una medida tan gravosa como la prisión preventiva, más allá de que tengamos los elementos, los videos, como ya todos conocen”, aseveró Balladares.

Resaltó que se logró que la acusada cumpla comparecencia con restricciones y reglas de conducta por un plazo de siete meses, que incluyen la prohibición de ausentarse de Trujillo, pernoctar en su domicilio y concurrir al juzgado cada diez días para el control biométrico.

Vigilia

Alexandra Martínez encabezó la noche del miércoles una vigilia para pedir justicia para su tío. Sobre el estado de Juan Martínez, dijo que su situación continúa siendo complicada en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Belén.