El excongresista Róger Nájar Kokally fue el jefe del ‘Plan de Gobierno Perú al Bicentenario - Sin corrupción’ elaborado para los 100 primeros días del gobierno de Pedro Castillo. Sin embargo, su trabajo para el partido del lápiz podría no terminar ahí, pues es uno de los voceados para ocupar el cargo de premier.

Pero, ¿quién es Róger Nájar? El exlegislador tiene antecedentes que, por decir lo menos, lo cuestionan mucho.

Amistades peligrosas

Para muestra, un botón. El periodista Fernando Lucena reveló -en Panorama- que en el año 2010 se desarrolló la primera convención de Patria Libre, agrupación que tenía entre sus filas a más de 30 excarcelados del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

La cita tuvo como ‘invitado de honor’ al confeso emerretista venezolano Alberto Carías Pedraza. También participaron Aníbal Apari (exesposo de Lori Berenson) y Jesús Zaragoza, quien fue auxiliar de Nájar en el Congreso de la República.

De acuerdo con Lucena, Zaragoza llevó el mensaje de Nájar al encuentro y advirtió que por separado no conseguirían las firmas (para inscribir al partido).

El periodista agregó que, incluso, Seguridad del Estado y la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) manejan como hipótesis que la línea de sucesión que dio origen a Perú Libre es primero el MRTA, luego Patria Libre y, finalmente, el partido del lápiz.

El elegido

El diario El Comercio, por su parte, informó que Nájar fue mencionado en uno de los audios de ‘Los Dinámicos del Centro’, grabado el 19 de noviembre de 2020.

En el material, Arturo Cárdenas -secretario de organización de Perú Libre- habla con el electo congresista Guido Bellido sobre cómo recaudar 850 mil soles de reparación civil para Vladimir Cerrón, para lo cual -refiere- se debía formar una comisión.

“Yo pienso que Vladimir le tiene bastante consideración y aprecio a Nájar, ¿por qué no lo ponemos a Nájar?”, expresó Cárdenas.

Al abandono

Como si esto fuera poco, en el 2009, como congresista, Nájar pertenecía al Bloque Popular. Entonces fue denunciado para que reconozca legalmente a su hija, de nombre Grace Kelly, quien ahora tiene más de 30 años.

En un informe del programa Día D, la madre de Grace, Sandra Escudero, aseguró que Nájar la embarazó cuando este superaba los 30 años y ella tenía 14 años.

Escudero agregó que el exlegislador la presionó para que abortara, pues le dijo que, de no hacerlo, no cumpliría con darle ayuda económica.

Precisamente, debido a que no pasaba pensión alguna, comenzó un proceso judicial que le obligó a pagar 70 soles mensuales. No obstante, Nájar dejó de cumplir, por ello, fue citado para someterse a la prueba de ADN y no acudió.

Cuando le mencionaron que su hija requería de su ayuda, este respondió: “Las oportunidades en la vida no son para todo el mundo”.