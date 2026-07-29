Los integrantes del gabinete ministerial encabezado por Luis Galarreta juraron este martes 28 de julio en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, con la que se dio inicio oficialmente a la gestión de la presidenta Keiko Fujimori para el periodo 2026-2031.

A continuación, los perfiles de cuatro de los integrantes del nuevo Consejo de Ministros:

Roger Valencia – Mincetur

Roger Valencia asumió la conducción del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo . El gestor público y empresario cusqueño cuenta con más de 35 años de experiencia en los sectores de turismo y cultura, donde ha liderado importantes proyectos empresariales y de desarrollo turístico.

Fue ministro de Comercio Exterior y Turismo, ministro de Cultura y viceministro de Turismo. Además, preside el directorio del Instituto Cusqueño de Economía, posee una maestría en Marketing Turístico y Hotelero.

Rafael Belaúnde – Ministerio de Defensa

Rafael Belaúnde juró como ministro de Defensa. Es economista por la Universidad de Lima y cuenta con trayectoria tanto en el sector público como en la empresa privada, especialmente en las áreas de inversiones, desarrollo territorial y gestión estratégica.

En 2020 ocupó el cargo de ministro de Energía y Minas. Asimismo, ha desempeñado funciones en entidades como la Defensoría del Pueblo y Cofopri, además de ejercer cargos de alta dirección en empresas vinculadas al desarrollo inmobiliario, la remediación ambiental y la consultoría.

Rafael Belaúnde.

Juan Sheput – Ministerio de Trabajo

Juan Sheput asumió la titularidad del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Es ingeniero industrial con estudios de doctorado y formación académica en gestión pública.

Su trayectoria incluye dos gestiones como ministro de Trabajo, además de haber sido congresista de la República y consejero presidencial. También se desempeña como catedrático universitario, empresario agrícola y consultor en análisis de riesgo político.

Alberto Beingolea – Ministerio de Cultura

Alberto Beingolea juró como ministro de Cultura. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en Derecho Penal y doctorado en Derecho y Ciencias Políticas.

En el plano político fue congresista de la República entre 2011 y 2016, presidente del Partido Popular Cristiano (PPC) y candidato presidencial en 2021. Paralelamente, desarrolló una reconocida carrera como periodista deportivo, conductor y comentarista en televisión y radio.

El nuevo ministro de Cultura es Alberto Beingolea.

Rafael Rey – Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Rafael Rey asumió el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es ingeniero industrial con experiencia en los sectores público y privado.

Fue ministro de la Producción y de Defensa, congresista, embajador del Perú en Italia, Turquía y San Marino, además de director del Banco Central de Reserva del Perú. También ha ocupado altos cargos en importantes empresas nacionales.

María Seminario – Ministerio de la Mujer

María Magdalena Seminario asumió el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Es administradora con más de 35 años de experiencia en los sectores público y privado.

Fue viceministra de Turismo, directora de PromPerú y gerente general de la Fundación Romero, además de impulsar la campaña que posicionó a Machu Picchu como una de las Siete Maravillas del Mundo y la creación de la Marca Perú.

Foto: Hugo Pérez