El Poder Judicial resolverá este martes 23 de diciembre la apelación presentada por Ciro Castillo Rojo, gobernador suspendido del Callao, contra la orden de detención preliminar por 15 días dictada en su contra. El recurso fue admitido a trámite y será evaluado por la Sala Penal de Apelaciones del Callao, instancia encargada de determinar la legalidad de la medida cautelar impuesta al funcionario regional.​

La apelación fue presentada por la defensa de Castillo y admitida por el Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, que verificó el cumplimiento de los requisitos legales antes de remitir el expediente a la Sala Penal de Apelaciones. El tribunal superior deberá evaluar si la medida de detención preliminar se ajusta a los principios de proporcionalidad, necesidad y legalidad establecidos en el Código Procesal Penal.​

La audiencia está programada para realizarse este martes, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente si se llevará a cabo en modalidad virtual o presencial. La resolución que emita la sala será determinante para definir si Castillo continúa con la orden de detención vigente o si esta es revocada.

El exgobernador es investigado por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada, en el marco del caso conocido como “Los Socios del Callao”. La defensa técnica del funcionario, liderada por el abogado Humberto Abanto, sostiene que la orden carece de fundamento jurídico suficiente, mientras que el Ministerio Público argumenta que existen elementos probatorios que justifican la restricción de su libertad.​

¿Cómo se fugó Ciro Castillo?

El pasado 15 de diciembre, Ciro Castillo logró abandonar la clínica Stella Maris en Pueblo Libre apenas 20 minutos antes de que efectivos policiales llegaran con una orden de captura. El gobernador suspendido había estado internado desde dos días antes, pero al enterarse por televisión del operativo en su contra, solicitó su alta médica voluntaria y organizó su salida inmediata.​

Los registros de las cámaras de seguridad del establecimio muestran que Castillo fue trasladado en silla de ruedas por personal médico, usando mascarilla para evitar ser reconocido. Tras descender en el ascensor acompañado por un doctor y un agente de seguridad, abordó un automóvil con vidrios polarizados que lo esperaba en el exterior.​

El general Luis Lira, jefe de la DIRCOCOR, confirmó que el suceso constituye una fuga formal y que el gobernador se puso “a buen recaudo” al anticiparse a la llegada de las autoridades. Desde entonces, Castillo permanece en condición de no habido mientras su defensa legal busca revertir judicialmente la orden de detención preliminar.