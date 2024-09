Lourdes Flores Nano, integrante del PPC, señaló que Alberto Fujimori, expresidente de la república, se equivocó en ir a la rerreelección y que debió irse en olor a multitudes.

“En ir a la rerreelección. Yo creo que si Alberto Fujimori, que en el 95 era imbatible, no podía haber postulado, porque la Constitución, en realidad, él mismo ha dicho en una entrevista, muchos dicen no, que la Constitución recién se ha cambiado en el 93. Pero, bueno, en el 95 era imbatible, no había forma de vencerlo después de haber capturado a Abimael Guzmán y poner orden en el país. Pero si se hubiera ido en el 2000, se iba en olor de multitudes y volvía, creo, caminando en el 2005″, señaló Flores Nano en declaraciones a Canal N.

Para la excandidata presidencial Alberto Fujimori dañó el fujimorismo por buscar perpetuarse en el poder.

“El empeño de la rerreelección que comprendo, se dio en un contexto que había demasiados compromisos y problemas, daño irremediablemente al fujimorismo por ese afán de perpetuarse en el poder”, resaltó.