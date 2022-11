El abogado Lucas Ghersi, coordinador del movimiento “Reacciona Perú”, aseguró que la movilización de este sábado, de convocatoria abierta a nivel nacional, busca expresar el rechazo a la situación de “deterioro acelerado” que vive el Perú a consecuencia del actual gobierno.

¿Qué espera de la misión de la OEA en el Perú?

Pienso que muchos sectores del país han sido muy críticos de la OEA, yo también he sido crítico de la OEA, pero hay que reconocer ciertos aspectos positivos. La misión que está viniendo al Perú tiene una conformación equilibrada (...). Creo que finalmente la comisión va a tener que reconocer que hay acusaciones graves y fundadas de corrupción en contra del Gobierno.

¿Existe falta de legitimidad en este Gobierno?

Este es un Gobierno que nunca ha tenido el respaldo de la población, y, desde el primer día, ha buscado imponer en nuestro país un modelo autoritario, amenazando con un golpe de Estado, a través de la Constituyente. Tienen un programa que consiste en la construcción de un Gobierno autoritario en el Perú al estilo de Evo Morales, que estuvo más de 10 años en la presidencia de Bolivia.

¿No hay una desinterés de la ciudadanía, una anomia moral ante la corrupción?

Han habido movilizaciones muy grandes, pero luego también desorden porque personas han convocado a marchas sin ninguna preparación o coordinación. Pero cuando la oposición realmente ha actuado, estructuradamente, ha logrado tener marchas enormes. Es importante tener en cuenta que hay un vacío de liderazgo muy grande en la oposición. No hay políticos de experiencia respetados en el país capaces de liderar en este momento, tanto así que se produjeron estos problemas.

¿Por qué es apropiado que, más allá de los partidos políticos, sea una convocatoria desde la sociedad civil?

Ha sido así. Nosotros veíamos esta frustración, veíamos que el Congreso solo no iba a resolver la crisis porque los congresistas tienen el incentivo de quedarse y de no aprobar la vacancia y la acusación constitucional, ni el adelanto de elecciones. Entonces, si no hay un movimiento de la sociedad civil, no va a haber solución a la crisis política. Los partidos políticos también son valiosos, importantes, bienvenidos. Ellos no convocan la marcha, pero por supuesto que tienen que participar y todas las personas demócratas de todas las posiciones políticas porque esto consiste en la defensa de los valores fundamentales del Estado de derecho.

¿Cuál es el mensaje de la marcha?

El mensaje que se busca transmitir es que el Perú está en una situación de deterioro acelerado. La democracia en el Perú está en peligro y si nosotros no desactivamos esta bomba de tiempo, puede ser que estalle y destruya la democracia en el Perú. Sí o sí tiene que haber una solución a la crisis política. Esta convocatoria es a nivel nacional, no solamente en Lima, sino que también llega a diferentes ciudades del país.

¿Qué grupos están participando?

Muchísimos grupos se han plegado. Van a participar la Confederación de Trabajadores del Perú, los microempresarios de Gamarra, del Mercado de Frutas, colectivos y personas independientes. Un llamado a todos los peruanos demócratas que puedan estar presentes. De lo que se trata es de defender los valores más fundamentales, decir no a la corrupción, sí al Estado de derecho, sí al respeto a las reglas de juego, no a los modelos autoritarios que lo que quieren es concentrar el poder, establecer la reelección presidencial indefinida y capturas las instituciones para dedicarse al robo y saqueo del tesoro público.

TE PUEDE INTERESAR: Patricia Benavides: Informe secreto revela plan para atentar contra fiscal de la Nación y Harvey Colchado