El Congreso de la República vuelve a vestirse de luto tras confirmarse el fallecimiento de la legisladora Lucinda Vásquez Vela, integrante de la bancada del Bloque Magisterial.

Hecho

La noticia fue oficializada al mediodía de ayer mediante un comunicado del Legislativo en el que se expresaron las condolencias a sus familiares por la pérdida de la representante de la región San Martín.

Vásquez Vela, de 67 años, murió cuando restaban pocos meses para la culminación del mandato congresal, previsto para julio de 2026. Su deceso se produce a apenas dos meses del fallecimiento del congresista Carlos Anderson, ocurrido el 26 de diciembre de 2025.

Con esta nueva pérdida, el actual quinquenio parlamentario acumula una cifra que ha generado preocupación en la opinión pública: seis legisladores han fallecido mientras ejercían funciones.

Panorama

La cronología de estos decesos comenzó en octubre de 2021 con la muerte de Fernando Herrera Mamani, de la bancada Perú Libre, a causa de un paro cardiorrespiratorio.

El hecho ocurrió en los primeros meses de instalación del Parlamento y marcó el inicio de un periodo particularmente accidentado para la representación nacional.

Dos años después, en septiembre de 2023, el fallecimiento de Hernando Guerra García, congresista de Fuerza Popular, en la región Arequipa, abrió un debate público sobre la capacidad de respuesta del sistema de salud en provincias y la atención oportuna ante emergencias médicas.

El año 2024 resultó especialmente crítico. En julio, murió Enrique Wong Pujada, exvicepresidente del Congreso y miembro de Podemos Perú, tras una prolongada lucha contra el cáncer.

La trayectoria política y el rol en la Mesa Directiva de Wong generaron múltiples expresiones de reconocimiento por parte de distintas bancadas aunque también fue sancionado por la Comisión de Ética por cometer actos de corrupción.

Dos meses más tarde, en septiembre, el país quedó conmocionado con el hallazgo sin vida del congresista Hitler Saavedra Casternoque, de Somos Perú, en un hotel de Cusco, ciudad a la que había viajado en cumplimiento de actividades de representación. Las circunstancias de su muerte motivaron investigaciones y un intenso debate mediático.

Sucesión

En el caso de Vásquez Vela, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) activará el procedimiento de reemplazo. El JNE emitirá la credencial oficial al accesitario de la lista ganadora en San Martín. En este caso, Raúl Espíritu asumirá la responsabilidad de representar a su región en el Parlamento y deberá integrarse a las comisiones de trabajo que queden disponibles tras la reorganización de su grupo.

La Mesa Directiva programará la ceremonia de juramentación oficial en el Hemiciclo durante la próxima semana.Este cambio se suma a la reciente incorporación de Judith Laura Rojas, quien juró en el cargo el 17 de febrero en reemplazo del fallecido Carlos Anderson. Con estos cambios, el Congreso registra seis reemplazos por fallecimiento en el actual quinquenio.