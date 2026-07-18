El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Flavio Cruz Mamani, sostuvo una reunión con dirigentes de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep) el pasado 15 de julio. Sin embargo, el encuentro se registró de manera extemporánea, un día después.

Correo conversó con el secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), Lucio Castro, sobre lo que implica este acercamiento.

¿Qué busca el Fenatep con estas reuniones con el ministro Cruz?

Primero, nuestro cuestionamiento al actuar del ministro que ha llegado a este ministerio con una tarea de manera irregular e ilegal, asegurar la inscripción de esta organización. Es increíble que se hayan desarrollado varias reuniones y todas ellas hayan aparecido registradas después de haber sido efectuadas y eso, en términos de transparencia, genera muchas dudas.

¿Y en segundo lugar?

Otro es que esta organización, el Fenatep, es un organismo generado del Movadef (Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales), que a su vez es brazo político de Sendero Luminoso, ha tenido varios intentos por inscribirse y en todos ha fracasado. Y ha fracasado porque ha tenido siempre irregularidades e incumplimientos al momento de presentar su documentación. Lo extraño también es que ahora que ya termina el gobierno, a 4 días hábiles de su término, haya una desesperación de estos señores del Fenatep y del ministerio por asegurar su inscripción.

¿Pero cuál es la aspiración del Fenatep?

Dividir a los trabajadores del magisterio, tener un espacio de legalidad, siendo una organización que ha nacido en la ilegalidad, que tiene un espíritu antidemocrático y que no cree en la organización y representatividad de los trabajadores, sino tiene un fin enteramente político de legitimar o legalizar una posición o una organización política.

¿Quiénes estarían detrás de este intento de inscripción?

Está el Movadef y, detrás del Movadef, Sendero Luminoso que tiene, sin dudarlo, presencia en lugares en donde aprovechando el malestar de la población, se cobija detrás de ella.

En esa reunión estuvieron Segundo Vásquez, Mauro Concha y Walter Licla, ¿reconoce estos nombres?

Sabemos de la existencia del señor Concha, que con mucha ‘concha’, en Apurímac, dice ser miembro del Sutep y no figura en nuestra afiliación. Ahora públicamente aparece como representante del Fenatep. El señor Segundo Vázquez, que es un maestro de Santa Cruz en Cajamarca, violento de por sí, igualmente donde va se dirige a los maestros como Sutep, cuando en realidad representa a otra organización, que es el Fenatep.

¿Qué otras figuras estarían detrás?

Aparecen sus promotores desde Puno, algunos que ya tienen incluso la calidad de congresistas próximos: Moisés Chipana, César Tito Rojas y otros más que son harto conocidos por su vinculación con el Movadef.

La designación de Flavio Cruz, que es congresista, ¿a qué respondería?

Eso es justamente lo que nos parece irregular. Han tenido cinco años de gobierno, han tenido múltiples intentos por inscribirse, en todos han fracasado porque no han actuado de acuerdo a ley. Y ahora, en los últimos días de gobierno, repito, a 4 días hábiles que les queda, pretenden acelerar o desarrollar una inscripción que definitivamente va a significar una violación de la normatividad.

¿Qué une a Flavio Cruz con el Fenatep?

Flavio Cruz representa al partido Perú Libre. Perú Libre llegó a ser gobierno en alianza con docentes que son integrantes del Movadef, que son gente que quiere dividir al magisterio. Esa relación política hoy la quieren aprovechar para violentar la ley y lograr una inscripción en el Ministerio de Trabajo.

¿Cuál es el peligro de una eventual inscripción del Fenatep?

Pretender direccionar, dirigir al magisterio peruano. Imagínate, ese contingente de 426 mil maestros dirigidos por quienes creen en el caos, en el desgobierno, en el terror. Para ellos sería un tesoro dirigir al magisterio del país, y el Sutep ha sido en todo este tiempo el muro de contención contra esos anhelos.