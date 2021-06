La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, aclaró que no tiene facultades para separar al titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, e instó a no desinformar a la ciudadanía sobre ese tema.

“Como presidenta del Poder Judicial no tengo facultades para separar al presidente del JNE, no existe norma alguna que lo establezca. Hago un llamado a no desinformar a la ciudadanía”, señaló en su cuenta en Twitter.

En ese sentido, Elvia Barrios también remarcó que el Poder Judicial es “autónomo” y que en su designación no intervino ningún otro poder del Estado.

“Fui electa presidenta del Poder Judicial por la Sala Plena de la Corte Suprema de la República, integrada por 15 jueces supremos titulares, el 3 de diciembre de 2020 para el periodo 2021 - 2022”, acotó.

“Esta es una designación en la que no interviene ningún otro poder del Estado. El Poder Judicial es autónomo”, agregó la titular de ese poder del Estado.

Fui electa presidenta del @Poder_Judicial_ por la Sala Plena de la Corte Suprema de la República, integrada por 15 jueces supremos titulares, el 3 de diciembre de 2020 para el periodo 2021 - 2022. (1/3) — Elvia Barrios Alvarado (@Elvia_BarriosAl) June 24, 2021

Como presidenta del @Poder_Judicial_ no tengo facultades para separar al presidente del @JNE_Peru, no existe norma alguna que lo establezca. Hago un llamado a no desinformar a la ciudadanía. (3/3) — Elvia Barrios Alvarado (@Elvia_BarriosAl) June 24, 2021

Como se recuerda, el fiscal supremo Luis Arce Córdova anunció este miércoles su declinación “de forma irrevocable” al Pleno del JNE. No obstante es un cargo irrenunciable durante un proceso electoral.

A través de un documento remitido al presidente del JNE, Jorge Salas Arenas y a los demás integrantes del pleno de dicha entidad el representante del Ministerio Público explicó que su decisión se produce para “evitar” que sus “votos en minoría sean utilizados para convalidad falsas deliberaciones constitucionales que son en realidad decisiones con clara parcialización política”.

“Existen ya decisiones adoptadas que impedirán el conocimiento de la verdad y el alcance de la justicia electoral. Así, tengo conocimiento de fuente directa que dichas reclamaciones serán infructuosas. Los reclamos de la población serán vanos y los derechos de la mitad de la población serán vulnerados”, señala.

Arce Córdova cuestionó la labor de Jorge Salas Arenas a cargo del JNE y consideró que existe una “ausencia de disposición” para encontrar “la verdad electoral” al sobreponer “los formalismos sobre la justicia y la verdad”.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus: Vacuna de NOVAVAX tiene más de 90% de eficacia, incluso contra variantes