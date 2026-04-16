El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, se presentó este jueves 16 de abril ante el Pleno del Congreso para exponer la política general del Gobierno. El titular del Congreso, Fernando Rospigliosi, le concedió un plazo de 60 minutos al premier para brindar su discurso para que posteriormente se inicie con la discusión sobre la concesión del voto de confianza.

En su exposición, Arroyo abordó tres ejes centrales: seguridad, economía y transición política. Sobre este último, recordó que el 28 de julio se dará inicio a un nuevo gobierno.

Subvenciones económicas para las víctimas de la delincuencia

El premier Arroyo afirmó que el Gobierno inició la entrega de subvenciones económicas dirigidas a los huérfanos de personas fallecidas a consecuencia de la criminalidad en el país.

“La recuperación de la seguridad es nuestra prioridad, somos conscientes que la inseguridad ciudadana es la mayor preocupación que hoy agobia a todas las familias peruanas. Entendemos profundamente el miedo y la desesperación instalados en las calles. por ello, este es el eje central de nuestra agenda”, manifestó Arroyo.

Acciones para enfrentar el Fenómeno del Niño

Asimismo, se refirió a las acciones de prevención impulsadas por el Gobierno de José María Balcázar para enfrentar el Fenómeno El Niño. En ese sentido, precisó que el Ministerio del Ambiente, a través del Senamhi, viene elaborando proyecciones que permitan tomar decisiones orientadas a mitigar los impactos de este evento climático.

“Nuestro compromiso es tener un estado resiliente a peligros de origen natural, mediante una gestión que despliega, coordina y ejecuta. No esperamos a que la crisis escale: actuamos antes, con firmeza y con capacidad operativa real”, manifestó.

Proyecto Sistema de Generación de Energía Renovable

El titular de la PCM impulsa el proyecto denominado “Sistema de Generación de Energía Renovable no convencional”, a través de un hidrogenerador flotante, el cual busca “llevar luz a cada hogar, especialmente en las riberas de los ríos”.

“Es integrar verdaderamente al Perú profundo, es una respuesta digna para miles de peruanos que hoy no piden asistencialismo, sino condiciones dignas para salir adelante por si mismos”, indicó.

Programa Beca 18

Además, el premier aseguró que para el año 2026 el programa Beca 18 contará con “cerca de 77 millones de soles para obligaciones vigentes”.

“Asimismo, se destinó 100 millones de soles adicionales para otras nuevas becas, impulsando además una reingeniería del programa para fortalecer la meritocracia y el acceso a jóvenes talentosos de bajos recursos”, afirmó.

Extensión del Reinfo

Arroyo indicó que respalda la “prórroga del Reinfo hasta diciembre de 2026”: “Esta medida excepcional sirve de puente hacia la implementación de la Ley de Minería Artesanal y pequeña escala, asegurando un tránsito ordenado a la legalidad sin permitir reincorporaciones de excluidos”.

En cuanto a la distribución de gas, el premier dijo que el Gobierno ha encargado a Proinversión la implementación del proceso correspondiente “de una planta de regasificación y ducto de interconexión con el gasoducto principal de Camisea a Lima, que beneficiará a 31 millones de pobladores”.

Participación de las Fuerzas Armadas en Elecciones 2026

Ante el Congreso, Arroyo mencionó que se desplegaron más de 48 mil efectivos de las Fuerzas Armadas y 61 de la Policía Nacional para garantizar el desarrollo de la jornada electoral del domingo 12 de abril.

Asimismo, sobre las incidencias registradas ese día, indicó que el Gobierno emitió el Decreto Supremo 053-2026-PCM, mediante el cual se dispuso que todas las entidades del Poder Ejecutivo atiendan los requerimientos del Jurado Nacional de Elecciones.

“La política general de gobierno que hoy expongo, exhorta a un diálogo político que ofrezca la continuidad de las políticas de desarrollo productivo e infraestructura regional al 27 de julio de 2026. Nuestra gestión buscar asegurar que el proceso de transición democrática, no tenga discontinuidades, que toda la información del Poder Ejecutivo sea ofrecida oportunamente al siguiente Gobierno y que actuemos pensando en el Estado y no solo en el Gobierno de turno”, refirió.

“Desde la presidencia del Consejo de Ministros aseguramos un estricto seguimiento con indicadores, transparencia y rendición de cuentas ante el Congreso y la ciudadanía”, declaró Arroyo para luego concluir con su exposición ante el Parlamento.

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