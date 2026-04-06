El próximo 16 de abril, el Congreso centrará su agenda en el voto de confianza que deberá solicitar el Gabinete encabezado por Luis Enrique Arroyo, quien se presentará ante el Pleno para exponer la política general del Gobierno. Esta jornada marcará un momento decisivo para el Ejecutivo, al definir el inicio de su vínculo con el Legislativo tras su reciente conformación.

Mediante un oficio remitido este lunes 6 de abril, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, convocó oficialmente al premier y a su gabinete.

El documento señala que la sesión plenaria se llevará a cabo desde las 10:00 a. m. en el Palacio Legislativo, con la participación de todas las bancadas.

Dicha convocatoria atiende a la solicitud formulada por la Presidencia del Consejo de Ministros y se ajusta a lo establecido en el artículo 130 de la Constitución Política del Perú, que obliga al Gabinete a acudir al Congreso dentro de los 30 días de haber asumido funciones para solicitar el voto de confianza. Este mecanismo forma parte del control político que ejerce el Legislativo sobre el Ejecutivo.