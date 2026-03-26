El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo señaló en una entrevista para Caretas que está a favor de implementar penas más duras para los extorsionadores. Asimismo, indicó que uno de los objetivos centrales de este gobierno es la ejecución del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028.

El premier explicó que dentro del Plan se contempla la participación de la Policía y las Fuerzas Armadas que se desplegarán en diferentes puntos críticos del país. En esa línea comentó que actualmente cuentan con 27 equipos especializados que brindan seguridad en los principales patios de transporte de diferentes empresas transportistas.

“El fondo de este Plan son las fuerzas integradas en las que no solamente está la Policía sino las Fuerzas Armadas...Por ahora son 27. En Lima hay tres o cuatro y el resto en provincia donde se dedican a cuidar los patios de descanso de los vehículos”, mencionó.

Asimismo, detalló que el plan incorpora 6500 efectivos dedicados a la vigilancia directa. Estos agentes realizan patrullajes a pie y motorizados así como actividades de investigación en todo el territorio nacional.

Otras medidas

Arroyo Sánchez anunció que se instalarán 40000 cámaras de videovigilancia en 8000 buses de Lima y Callao. Además, precisó que en las demás regiones se incrementará gradualmente el número de estos dispositivos para reforzar la seguridad de los transportistas.

El premier destacó que la institución policial recibe mayor inversión en capacidades de análisis. Actualmente, cuenta con equipos tecnológicos avanzados y herramientas de geolocalización para sus operaciones.

Arroyo Sánchez mencionó que se evalúan medidas de asistencia para las víctimas de extorsiones y sus familias. Entre las opciones en consideración se encuentran programas como Beca 18 para huérfanos de ataques contra el sector transporte.

El jefe de la PCM reafirmó que el Gobierno prioriza un proceso electoral transparente y sin alteraciones. En ese marco, descartó cualquier modificación en la composición del gabinete ministerial.

El destino de Petroperú

Sobre la situación de Petroperú, Arroyo Sánchez mencionó que es una empresa estratégica por lo mismo se adoptarán acciones correctivas. El premier indicó que pronto se observarán avances concretos en su gestión.

Continuando con el tema, aclaró que el aporte de 500 millones de soles no equivale a un rescate financiero, sino que la inyección responde a necesidades operativas de la compañía petrolera.

Sobre la compra de los F-16

Finalmente, Arroyo Sánchez se refirió a la adquisición de aeronaves para la Fuerza Aérea del Perú. Según explicóproceso proviene de gestiones previas y que responde a la necesidad de modernización.

El presidente del Consejo de Ministros justificó esta compra por la condición actual de la flota aérea. Al enfatizar su relevancia, vinculó la renovación con el desarrollo sostenido del país.

“Todo país en el mundo que va hacia un desarrollo sostenido tiene que tener su seguridad. Tenemos que renovar nuestra flota que está obsoleta”, puntualizó.