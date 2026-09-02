El ministro de Salud, Luis Dyer, será recibido el 8 de septiembre por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para exponer el estado del Ministerio de Salud y sus lineamientos de gestión, especialmente sobre sus medidas ante el fenómeno El Niño y los problemas de hospitales en atención, infraestructura, logística y personal.

Los diputados presentes alertaron sobre las demandas recogidas de los ciudadanos durante su Semana de Representación como la falta de obras, colas para citas y fallas en el tamizaje neonatal.