El candidato a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular, Luis Galarreta, rechazó las iniciativas que plantean una vacancia o censura inmediata contra el presidente de la República, José Jerí, tras la difusión de videos que lo vinculan con un empresario chino en un chifa del distrito de San Borja.

Durante una entrevista en el medio RPP, el dirigente fujimorista reconoció que las explicaciones ofrecidas por el mandatario no han disipado las dudas; sin embargo, consideró que impulsar una destitución sin una investigación concluyente solo contribuiría a profundizar la inestabilidad política que atraviesa el país.

Galarreta sostuvo que la posición de su bancada responde a un criterio de responsabilidad política y no a intereses electorales, al recordar que el Perú ha tenido siete presidentes en los últimos diez años.

“Por supuesto que genera un problema tener siete presidentes en diez años (...) No podemos estar jugando a la vacancia, a la censura cada dos meses”

El expresidente del Congreso, precisó que Fuerza Popular no pretende frenar los mecanismos de control político y recordó que otras bancadas cuentan con los votos suficientes para impulsar una censura o vacancia si así lo consideran necesario.

“Si los otros 110 congresistas de 130 están de acuerdo con el tema, juntan sus firmas, convocan un pleno y censuran al señor Jerí. O lo vacan (...) Así que no necesitan de nosotros”, expresó en medio de la entrevista.

Rechaza vacancia por falta de pruebas

El excongresista también subrayó que una medida extrema como la vacancia debe sustentarse en la comprobación de un delito, y no en sospechas o presunciones derivadas de un contexto político adverso.

“Nos ha dejado dudas su presentación (...) Obviamente nos molesta porque estamos en esta situación en lugar de hablando de los problemas de la seguridad (...) Si al final de la investigación se considera que ha cometido un delito, pues tendrá que ir donde van los que cometen delitos”, reconoció.

Finalmente, Galarreta cuestionó que la agenda política vuelva a centrarse en el cambio de mando, mientras la ciudadanía enfrenta problemas urgentes como la inseguridad ciudadana, la extorsión y el cobro de cupos.

“La gente quiere soluciones a los problemas de seguridad, y nosotros seguimos discutiendo si cambiamos o no de presidente”, concluyó.