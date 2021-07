¿Cuál es el ambiente a la interna de Fuerza Popular (FP) tras el reconocimiento de las resultados electorales por parte de Keiko Fujimori?

Estamos absolutamente orgullosos de nuestra lideresa. Los parlamentarios y los dirigentes se lo hemos hecho saber. Ninguna persona en el Perú hubiera llegado a tres segundas vueltas, dos veces, con resultados muy cuestionados. Yo, a título personal, le he dicho que tengo claro que ganó las elecciones. Siempre queda, obviamente, esta incomodidad, pero también hemos aprendido de la vez pasada, tenemos que poner al Perú (primero), tarde o temprano se sabrá lo que pasó en las elecciones (...) Estamos con buenos ánimos.

¿Cuál será el rol de FP en los próximos cinco años, considerando las críticas a su gestión anterior?

Es una coyuntura muy distinta, claro que ya pasó la campaña y, a pesar de eso, vuelvo a lamentar los errores que se cometieron. Yo tengo que escuchar primero el mensaje de quien está en la presidencia; en nosotros van a encontrar toda la predisposición para luchar contra la pandemia, reactivar la economía, nuestros votos e ideas para sacar al país adelante, pero vamos a estar absolutamente vigilantes por los hechos que hay alrededor de quienes hoy están cerca al Gobierno. Estamos predispuestos a sumar y colaborar en las cosas que sean positivas, vamos a cuidar nuestra democracia y la Constitución.

¿Van a tomar o impulsarán alguna medida como bancada, luego de considerar a Pedro Castillo como presidente ilegítimo?

No. Personalmente, sé que tarde o temprano se va a saber la verdad, la bancada no ha evaluado esta situación, no está llevando como parte de la agenda una acción específica, eso lo verán los señores congresistas en su momento, las demás bancadas también, si lo consideran. No hay una agenda específica en relación al cuestionamiento que se ha hecho al comportamiento de las entidades electorales.

¿Cuál es el ánimo de Keiko Fujimori?

He conversado con ella, está bien, obviamente siempre preocupada por la forma como la institucionalidad se ha debilitado en el Perú, esta manera sesgada del gobierno del señor (Francisco) Sagasti, pero en lo personal está con un buen ánimo. Ella está muy bien, está tranquila, por ejemplo, este tema de Mario Vargas Llosa, que antes la odiaba tanto. Creo que hay cosas que han ido más allá de la política, siempre alerta con la persecución política con el fiscal que tiene una obsesión. Lo que nos toca ahora es convocar a todas las fuerzas sociales, tener una gran mesa de concertación.

VIDEO RECOMENDADO

Así fue la juramentación de los nuevos congresistas electos para el periodo 2021-2026