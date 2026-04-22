Al 83.423% de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se empieza a perfilar la composición del próximo Parlamento Andino.

Cabe precisar que, para superar la valla electoral, los partidos debían alcanzar al menos el 5% de votos válidos a nivel nacional en esta elección. No obstante, a diferencia del Congreso bicameral, no se exigía un número mínimo de escaños.

Escaños

Según los resultados actuales, el Parlamento Andino estaría integrado por candidatos de Fuerza Popular (FP), Partido del Buen Gobierno (PBG), Juntos por el Perú (JP), Renovación Popular (RP) y el Partido Cívico Obras (PCO).

La plataforma de la ONPE ubica a Maali Del Pomar Saetonne, postulante de RP, como la más votada, con 242,868 votos. La abogada fue asesora principal del exalcalde Rafael López Aliaga en la Municipalidad de Lima.

Le sigue Luis Galarreta Velarde (FP), con 215,026 votos. El abogado sería reelegido, pues integra actualmente el Parlamento Andino (2021-2026). Además, postula a la vicepresidencia.

En tercer lugar se ubica Paul Fernández Bravo (JP), con 164,289 votos. El candidato registra dos años de experiencia como auxiliar técnico en el Congreso y tiene imputaciones por presunta asociación ilícita, colusión agravada y lavado de activos, según un reportaje de Willax.

Otro de los candidatos con amplio respaldo es Marcio Bendezú Echevarría (PBG), con 115,699 votos. Es ingeniero industrial y tiene experiencia en gestión pública como prefecto de Lima.

Finalmente, figura Jahn Toledo Palomino (PCO), con 63,289 votos. Fue presidente de la Asociación Peruana de Vehículos Eléctricos y Alternativos y ha sido investigado por presunta usurpación agravada de terrenos de la FAP, de acuerdo con Perú21. El sueldo de un parlamentario andino es el mismo que el de un legislador del Congreso Bicameral.