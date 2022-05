Luis Giampietri Rojas, almirante retirado, vicepresidente de Alan García, experto en Inteligencia naval, contaba 56 años cuando fue rehén del MRTA. Hoy, con 81 años, en silla de ruedas -si bien no puede dejar de aludir a la muerte- mantiene una mente activa que sigue examinando con lucidez y buena memoria los temas del Perú. “Creo que alboroté el gallinero”, sonríe recordando las iras del congresista Guillermo Bermejo cuya militancia en el MRTA sacó del olvido.

¿Alguna notificación de la Fiscalía sobre una querella de Bermejo por afirmar usted que intentó asesinar a Alan García?

No, no. No he recibido nada. No sé si este individuo va a tener el valor de hacerlo. Yo tengo la prueba. Revelé lo que dice un documento de la Dirección Contra el Terrorismo. No lo he hecho yo. (...) Muchos juicios contra terroristas han sido archivados de manera extraña. Es parte de las estrategia del terrorismo amedrentar a los jueces, fiscales, procuradores, a las familias, para imponer una suerte de omerta para que no los denuncien. Y eso es un poco lo que pasó (...) No sé si el fiscal fue amenazado. No lo sé. Es posible. Pero estaba fehacientemente comprobado por la policía que su casa almacenaba anfo (en un saco de 50 kilos) y dinamita. En su declaración, Bermejo sostuvo que el anfo era para abonar su jardín y la dinamita para hacer “rata blanca” para la fiesta de fin de año. Y el fiscal se lo creyó. No encontró motivo para seguir la investigación.





¿Estima que este Gobierno está recibiendo financiamiento de gobiernos como Venezuela, Bolivia?

Ahora no tienen ni para el pan. El financiamiento ahora está viviendo del narcotráfico. Indudablemente por eso ellos y el señor Bermejo están defendiendo que cese la erradicación de sembríos de coca. Pero no hay que olvidar que tenemos oro ilegal y madera ilegal. Eso también produce ingresos ilegales a las arcas de Perú Libre y sus afines.





¿Cómo cataloga a este Gobierno?

Una desgracia para nuestro país que ya venía remontando la ola. Con Velasco nos venimos abajo; con el terrorismo, otra vez abajo. Con el segundo gobierno de Alan García levantamos al Perú.





¿Piensa que este gobierno es pro terrorista?

No sé si será pro terrorista. Al menos promueve muchas de las ideas que yo escuché a los terroristas del MRTA dentro de la embajada. He examinado varias veces los discursos de Bermejo. Son las mismas ideas que oí a Cerpa al “Árabe”, “Tito. Las mismas ideas.

¿Qué nota le pondría al presidente Castillo como gobernante?

Cero. Cero. Es un inútil. Tenemos a un inútil como presidente. Un hombre con una capacidad para mentir, igual que el ministro Aníbal Torres. Tienen una caparazón impresionante para mentir. Ellos no pueden caminar si no caminan sobre la pobreza . Por eso quieren rehacer el Estado. Abimael Guzmán decía lo mismo: hay que tumbar el Estado.





Cerrón es el cerebro de este gobierno ¿A donde nos quiere conducir?

Vladimir Cerrón es el que pulsa el timbre. Nos quiere conducir a donde él dice. Quiere tomar el poder y el control del país para hacer una república “plurinacional” que significaría un país sin fronteras, que perderíamos nuevamente territorio.

También quiere la asamblea constituyente.

Es un medio con el cual Cerrón quiere tener las manos libres para rehacer el país como le dé la gana. En ese momento expropiará, como Hugo Chávez, las industrias, las casas, los edificios de las clases medias.





¿Tienen la fuerza para hace eso?

No. Una muestra de eso es la que gente ya está reaccionando.





La izquierda “caviar” impulsó y sostuvo a Pedro Castillo. Ahora ha tomado distancia. ¿Qué responsabilidad tienen en el desastre?

Ellos son los que han hecho las “infiltraciones” de la sociedad como prescribió Antonio Gramsci el teórico del comunismo post Carlos Marx.

Usted fue amigo y colaborador cercano de Alan García ¿Qué hubiera recomendado García para salir de esta crisis ?

Yo creo que Alan García fue un político excepcional, una mente brillante, con un manejo democrático del país, un buen demócrata. Él hubiera liderado a la oposición.

Las FFAA no son deliberantes. ¿Tienen alguna vela en este entierro, en la crisis que vivimos?

Claro que sí. Tienen una vela como la del Señor de los Milagros. Es cierto que la ley dice que no son deliberantes. No es un término feliz. Debería decir no puede ejercer la política. Eso sería más exacto. El acto de deliberar es intrínseco al ser humano. Las FFAA deberían hacer un pronunciamiento hace rato. Yo lo he dicho públicamente. Deberían hacer recordar que la Constitución le da la responsabilidad de mantener la soberanía e integridad territorial del país. Punto.