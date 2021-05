Luis Gonzales Posada, excanciller, añejo dirigente y parlamentario invoca al Partido Aprista a sumarse activamente a una campaña de respaldo a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. A su juicio, la candidata naranja representa en esta coyuntura algo más valioso que el fujimorismo.

La próxima plenaria del Apra acordará la postura frente a Castillo y Fujimori. ¿Qué espera Ud.?

Mi expectativa es que el partido no solo se sume a esta cruzada por la democracia si no que lo haga de manera activa, haciendo campaña, poniendo personeros, facilitando sus locales. No olvidemos que votar hoy por Keiko Fujimori es hacerlo por la democracia amenazada por la posibilidad de que llegue al poder un gobierno comunista vinculado a Sendero Luminoso a través del Movadef. El Apra siempre ha rechazado el comunismo. Es una posición doctrinaria establecida por Haya de la Torre. Hay que recordar que más de 1300 apristas han sido asesinados por el terrorismo.

Se dice que Keiko Fujimori encarna en esta coyuntura algo más valioso que el fujimorismo. ¿Está de acuerdo?

Estoy de acuerdo. Representa la defensa de la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho amenazado y las garantías constitucionales. Lo están entendiendo inclusive personas que fueron detractores de Fujimori como es el caso de Mario Vargas Llosa. Vivimos una coyuntura excepcional.

¿Qué prevé si ganase Perú Libre?

Pasaremos a formar parte del eje Lima- La Paz-Caracas-Managua-La Habana. Seremos un país monitoreado y manipulado por el señor Nicolás Maduro que es un genocida corrupto que ha sometido a su pueblo a las mayores tragedias y hecho posible que cerca de 7 millones de venezolanos huyan de su país, de los cuales más de un millón están en el Perú. ¿Cómo es posible que el país pueda votar por autodestruirse? Es impresionante.

¿Ve un riesgo verdadero de un socialismo chavista en el Perú?

Basta leer el programa de Castillo y Perú Libre para advertir que nos va llevar a la destrucción. No solo porque pretende convocar a una Asamblea Constituyente para quedarse durante décadas en el gobierno sino que pone en blanco y negro que va a rescindir los contratos petroleros, cupríferos, gasíferos y nos anuncia también disolver el Congreso, y nos pide integrarnos al eje del “socialismo del siglo XXI” creado por Chávez, Fidel Castro y Lula. Es una barbaridad.

¿Cómo se imagina la toma de mando si triunfa Castillo?

Tendríamos en el Perú, sin lugar a dudas, al representante de un gobierno genocida y corrupto como Nicolás Maduro en Lima en la toma de mando bailando salsa. Y también tendríamos al elenco internacional chavista que el régimen venezolano ha sostenido y sostiene como es el caso de Daniel Ortega, de Nicaragua; Evo Morales, de Bolivia; los representantes cubanos y demás. Es un camino sin retorno. Sería, además, una humillación ver ondear en Palacio la bandera roja con la hoz y el martillo en el bicentenario de nuestra independencia. Eso sería una gran tragedia. Es por eso que todos están reaccionando.

De otro lado, sin inscripción, ¿el Apra tiene futuro?

El Apra es un partido que debe renovarse completamente. Corresponde a las nuevas generaciones asumir el Comité Político, el Comité Ejecutivo Nacional, reinscribirnos y presentarnos en las próximas elecciones. El partido creado por Víctor Raúl Haya de la Torre es una organización telúrica, un gigante que está adormecido. En cualquier momento comienza a avanzar y caminar.

Nosotros, la generación más vieja, hemos cumplido un rol, ahora nuestro deber es orientar, asesorar a las jóvenes generaciones sin pedir absolutamente nada. Solo así saldremos adelante.

Luis Gonzales Posada

Abogado y político, exdirigente del Partido Aprista. Fue ministro de Justicia y canciller en el primer gobierno de Alan García. Fue elegido en el Congreso entre 2001 y 2011. El 26 de julio de 2007 fue electo presidente del Congreso (2007-2008).

