El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, afirmó que las decisiones adoptadas durante su gestión estarán enmarcadas en el Estado de derecho y el respeto a la normativa vigente. Así lo señaló durante un seminario organizado por el bicentenario del sector Justicia.

Durante la inauguración del evento “Justicia, Integridad y Transparencia: Pilares en la lucha contra la corrupción”, el titular del sector sostuvo que uno de los mayores retos del Estado es recuperar la confianza de la ciudadanía frente a la corrupción, la burocracia y la demora en los procesos judiciales.

Jiménez Borra remarcó que una justicia lenta termina afectando la credibilidad de las instituciones y precisó que la lucha anticorrupción no debe limitarse únicamente a sanciones, sino también a acciones preventivas y mecanismos de transparencia en la gestión pública.

Asimismo, señaló que la población exige resultados concretos y un sistema judicial eficiente. “La ciudadanía quiere sentir que la justicia llega y que las instituciones responden”, expresó el ministro.

En esa línea, indicó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos impulsa medidas para fortalecer el acceso a la justicia, revisar normas vigentes y atender la problemática del sistema penitenciario.