El exministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla reconoció que se reunió, en marzo de este año, con una testigo del caso Gasoducto Sur Peruano, pero negó haber intentado influir en el testimonio que esta persona iba a brindar ante el Ministerio Público.

Según un comunicado difundido por Canal N, el extitular del Ministerio de Economía y Finanzas admitió que conversó con Tábata Vivanco, exsecretaria general del Ministerio de Energía y Minas, y con la extitular de este sector, Rosa María Ortiz.

“(Esta reunión) ocurrió en el mes de marzo a raíz de declaraciones públicas que la exministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, dio a medios periodísticos el 3 de marzo donde afirma que ella y el Sr. Luis Ortigas, exviceministro de Energía, había sido convocado por la Sra. Vivanco a una reunión en Palacio de Gobierno en julio del 2012″, indicó.

Según informó Perú21, el 22 de julio, Tábata Vivanco declaró ante la fiscal Geovana Mori que en marzo de este año acudió a una reunión convocada por su amiga Carolina Castilla, hermana del exministro, sin saber que se iba a encontrar ahí con Luis Miguel Castilla y Rosa María Ortiz. Esto ocurrió en la casa de Carolina Castilla en Magdalena.

“(Luis Miguel Castilla) me preguntó si había posibilidad que yo haya convocado a Lucho Ortigas a la reunión en PCM que hacía referencia Rosa María, a lo que le respondí que no, porque quien manejaba sus reuniones era su secretaria. Luego dijeron que Rosa María iba a decir eso, es decir, que yo le había convocado a la reunión en PCM y que, en consecuencia, me iban a citar, y yo le dije que me citen y que iba a decir la verdad. Luego de eso, me despedí de Carolina y me fui”, relató Viviando ante la fiscal del equipo especial Lava Jato.

Castilla, en su respuesta, aseguró que lo único que quiso fue averiguar los hechos según ocurrieron y no influir en el testimonio de Tábata Vivanco.

“Convoqué a ambas señoras para corroborar los hechos. Ese fue mi único interés y no influir en sentido alguno respecto de la investigación fiscal”, acotó.

Este jueves 30 de julio, empezaron las audiencias judiciales en las cuales se evaluará el pedido de prisión preventiva por 36 meses que hizo la fiscal Geovana Mori contra Nadine Heredia y los exministros Luis Miguel Castilla y Eleodoro Mayorga por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada.