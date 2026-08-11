Luis Napoleón Quiroz Avilés fue designado jefe de Gabinete del Despacho Ministerial del Ministerio de Salud (Minsa). La decisión fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 679-2026/MINSA, publicada el 10 de agosto de 2026 en el diario oficial El Peruano.

La resolución lleva la firma del ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, y responde a la actualización de los cargos de confianza del Cuadro para Asignación de Personal Provisional de la Administración Central. El nombramiento se sustenta en el expediente SG20260000384.

¿Qué cargo asumirá Luis Quiroz?

Quiroz se incorporará a la alta dirección del Minsa como jefe de Gabinete del Despacho Ministerial. Entre sus funciones estará la coordinación de las acciones vinculadas con el despacho y el seguimiento de las políticas del sector.

La resolución contó con el visado de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, la Oficina General de Asesoría Jurídica y la Secretaría General. También se encargó a la Oficina de Transparencia y Anticorrupción la difusión de la norma.

Antes de asumir este nuevo cargo, Quiroz estuvo al frente del Ministerio de Salud entre octubre de 2025 y marzo de 2026. Inició su gestión el 14 de octubre de 2025 durante el gobierno de José Jerí y fue ratificado el 24 de febrero de 2026 por José María Balcázar.

El médico presentó su renuncia irrevocable el 10 de marzo de 2026. El Gobierno aceptó su salida al día siguiente y designó a Juan Carlos Velasco como nuevo titular del sector.

Trayectoria

El alto funcionario es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cuenta con más de cuatro décadas de experiencia en el servicio público y la docencia. Antes de llegar al Ministerio de Salud, estuvo al frente del Seguro Integral de Salud desde junio de 2024.

Durante su gestión en el SIS aprobó el Plan Estratégico Institucional 2025-2030 y puso en funcionamiento el Data Center centralizado de la institución. También ocupó cargos como director general de Operaciones en Salud, director general de la Oficina de Gestión de la Calidad y asesor de la alta dirección.

Su trayectoria incluye además la dirección de la Red de Salud Barranco, Chorrillos y Surco. En EsSalud fue gerente central de la Persona Adulta Mayor, donde estuvo a cargo de planes de asistencia gerontológica e infraestructura accesible.

En el ámbito académico, Quiroz fue decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Sedes Sapientiae. Con su nueva designación, retorna al Minsa meses después de haber dejado la conducción de la cartera.