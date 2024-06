Luis Thais, analista político y miembro del comité político del partido Prin, manifestó su rechazo a la decisión del Congreso por aprobar la reelección de alcaldes y gobernadores regionales y eliminar a los movimientos regionales para unas próximas elecciones.

“Están gobernando facilitando su camino a alcaldía o gobernaturas regionales o se van a ir al Senado. Yo espero que el pueblo peruano no vote por ninguno. El Congreso está desinstitucionalizado el Perú. Lo hace en el Poder Judicial, Fiscalía, Policía, el Ejecutivo. Es una crisis”, expresó en una entrevista a Mesa de Prensa en Canal N.





Partidos y movimientos regionales

Thais adelantó que los representantes de movimiento regionales del país saldrán a manifestar su descontento a las calles. Se prevé que la marcha se dé entre junio y julio.

El analista resaltó que entre otros cambios hechos por el Congreso está que los partidos ahora sí pueden ser financiados por empresas. Incrementando así las observaciones sobre las decisiones y maniobras de los parlamentarios.

Sostuvo que con la eliminación de los movimientos regionales, la centralización regresará a los comicios. “No hay ideas nuevas en estos partidos, porque los políticos no han leído, no saben lo que pasa en el mundo para resolver los problemas que tenemos”, dijo.

En otro momento, Thais observó que debido los cambios en las bancadas en el Congreso, se presume que ya están alistando un representante tanto del Legislativo como Ejecutivo, ya que la presidenta Dina Boluarte no llegaría a terminar su gestión.

