Luisa María Cuculiza, exministra de la Mujer, está indignada. Dos frases del candidato Pedro Castillo, sobre los feminicidios y la comunidad LGTBI, han generado su molestia, la de muchas mujeres y sectores minoritarios.

¿Qué papel juega hoy la mujer en la escena política nacional?

Tiene un papel muy importante. No me explico por qué existe esa diferencia de que el hombre pone la mesa y es el que mantiene. La mujer está preparada para mantenerse sola, a sus hijos y a su familia. El 30% de los hogares en el Perú son manejados por ellas, que solas han sacado adelante a sus hogares, sin ayuda de nadie.

Días atrás el señor Pedro Castillo dijo que los feminicidios son producto de la ociosidad que genera el Estado. ¿Qué opinión le merece?

¿Cómo va a ser posible que diga que es producto de la ociosidad? No hay persona que trabaje más en el mundo que la mujer. Porque encima que trabaja en su casa, hace lo propio en la calle y ayuda a mantener el hogar. Hace los quehaceres de la casa, pero para el señor Castillo eso no es trabajo.

¿Sus polémicas declaraciones podrían por afectar su candidatura?

Las mujeres del Perú pensarán dos veces antes de votar por ese señor. No tiene ningún respeto hacia las mujeres y hay que hacerle recordar que quien le trajo al mundo fue una mujer, su madre. Si no nos respeta como seres humanos, está perdido porque desgraciadamente todo gira alrededor de la mujer en el mundo y como tal, hay que considerarla y respetarla, y no ocuparse negativamente de ninguna así sea lesbiana, prostituta o lo que le dé la gana.

Precisamente, sobre la población LGTBI también se escuchó un audio con frases polémicas...

Desde el momento en que la mujer y el hombre deciden qué hacer con su sexo, hay que respetarlo. Nadie está para criticar a una persona si es homosexual o lesbiana. Ellos darán cuenta a Dios, pero nadie tiene que objetarlos ni discriminarlos porque hay veces que los homosexuales sufren mucho, al igual que las lesbianas y como seres humanos hay que entenderlos y protegerlos. No hay que discriminarlos porque son seres humanos. Nadie tiene por qué maltratarlos ni humillarlos.

¿Identifica algún posible riesgo que pueda cometer Castillo contra estos sectores en caso tome el poder?

Sí, porque es marcado su rechazo sobre esta población (...). Él no tiene nada que opinar sobre una cosa tan personal del ser humano. Que deje vivir al humano como le da la gana mientras no haga daño, no robe ni mate a nadie. Trabajemos sobre la familia, que de eso se ocupe, de formar padres para que dirijan a sus hijos. Si no hay familia no hay nación. Esa es la pura verdad porque el Estado no puede hacerse el total responsable de lo que son los niños. Los niños crecen en familia y la familia es responsable del resultado de lo que son sus hijos, no es el Estado.

¿Cree usted que el Estado es ocioso y que no protege a las mujeres?

La mujer no necesita protección de nadie. No es minusválida. Es valiente.

¿Qué sensación tiene cuando escucha ese tipo de comentarios?

A mí me da mucha pena que una persona que tiene un porcentaje de apoyo del país esté haciendo ese tipo de declaraciones.

¿Cree que Castillo daña la imagen de la mujer?

Sí. Ya no hay tiempo para que se retracte, que aguante las consecuencias (en las urnas). Con las declaraciones hechas por este señor, la gente apoyará más a la señora Fujimori. El Estado también debería rechazar sus comentarios.

