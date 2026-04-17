Personal de la Fiscalía de Prevención del Delito, junto con representantes del JNE, inició durante la mañana de este viernes una diligencia en un almacén ubicado en Lurín donde la ONPE guarda material electoral de 22 oficinas descentralizadas de procesos electorales. Según el reporte de Canal N, la intervención está presidida por el fiscal Ricardo López y tres fiscales adjuntos, continuaba en curso al momento de este reporte sin que se emitiera información oficial sobre los resultados.

El equipo fiscal también revisó el material correspondiente a cinco de las 22 oficinas descentralizadas almacenadas en ese local, de las 126 que existen a nivel nacional. Al menos 17 oficinas quedaban pendientes de verificación al momento de la transmisión.

La diligencia busca determinar si las actas y cédulas llegaron completas desde los locales de votación hasta las oficinas descentralizadas, y si en algún punto del traslado se registró extravío de material.

Durante la intervención, se registraron actas de votación rotas dentro de cajas de material electoral custodiadas por personal de la ONPE. Al momento del reporte no había una explicación oficial sobre el motivo por el que esas cédulas se encontraban en ese estado.

Lurín: La Fiscalía interviene almacén de la ONPE. La diligencia comenzó alrededor del mediodía y continúa hasta esta hora



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Interrogantes sobre el conteo

Los fiscales también deben establecer si la verificación abarca únicamente el material físico o si contempla cruzar el número de cédulas almacenadas con la información consignada en las actas. Esa interrogante surge porque circularon reportes que señalan que esas cifras no coincidirían en algunos casos.

A diferencia de procesos anteriores, en estas elecciones se dispuso conservar las cédulas de votación junto con el resto del material electoral, lo que permite usarlas como respaldo en casos donde se active el mecanismo de recuento de votos.