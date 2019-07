Luz Salgado sobre congresistas del Frente Amplio: "Nos quieren llevar al atraso" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La legisladora Luz Salgado (Fuerza Popular) cuestionó a los integrantes de Frente Amplio quienes están en Arequipa encabezado las movilizaciones contra el proyecto Tía María porque eso aleja las inversiones y atrasa a las regiones.

"Los congresistas del Frente Amplio debieron ser los facilitadores, no los que vayan a decir que se anule la licencia que se ha dado. Saben que la minería es uno de los principales recursos, y claro que tiene que ser una minería moderna y comparta con la agricultura, donde no haga daño al medioambiente, y los recursos que caen por canon puedan ser utilizados en un fondo que pueda servir para la población", comentó Salgado Rubianes.

Indicó que como Parlamentarios deberían a ir a la zona y ser los facilitadores de que la propuesta del Gobierno se ejecute. A la vez, recordó que la región Cajamarca está estancada por decirle no a la minería.

"En vez de explicar de servir de intermediarios, nos quieren llevar al atraso, que se vayan todas las inversiones del país, para que se queden como en Cajamarca, que ahora están cerrados los hoteles, restaurantes y eso genera desempleo y más pobreza. Eso quieren para el país, que se vaya todo el mundo como en Venezuela y luego tengamos que irnos a otro sitio", lamentó la congresista.

Por otro lado, la parlamentaria fujimorista culpó al gobierno de no haber cumplido las promesas de mejora de la calidad de vida: "No hay infraestructura, servicios de salud, educación, no se ve una mejora en la calidad de vida".