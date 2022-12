La resolución del Tribunal Constitucional, que debilitaría las facultades de la Sunedu, abonando la llamada contra reforma universitaria, generó duros cuestionamientos en un sector de la opinión. La magistrada Luz Pacheco Zerga, vicepresidenta del TC, destaca que la decisión -por el contrario- va a mejorar la calidad académica, y remarca que los integrantes de la entidad no le deben nada al Congreso de la República. Y que ella sólo responde “ante Dios, mi conciencia y la Constitución”.

¿Qué señala, en esencia, la resolución del TC que se pronuncia acerca de la ley 31520 a solicitud de un grupo de congresistas?

El grupo de congresistas presentó una acción de inconstitucionalidad sobre algunos artículos de esta ley 31520. Lo que ha hecho el TC es señalar que, simplemente, el contenido de esta ley no vulnera ningún derecho constitucional. A eso se ha limitado.(...) Pero en cualquier caso, quiero remarcar que el TC no está a favor ni en contra de la Sunedu. El TC está a favor de la Constitución. Y la Constitución no ha previsto la Sunedu que es una creación del Congreso. Nosotros, simplemente hemos afirmado: ´señores, esta ley no es inconstitucional”.





Sin embargo, el fallo se confronta con una resolución del PJ que había suspendido la ejecución de la ley.

Sí. Pero se tiene que dejar sin efecto la medida cautelar. (...) La ley es de obligatorio cumplimiento, según la Constitución. Lo que el TC ha dicho es que la ley es constitucional. (...) La medida cautelar del Poder Judicial ya se analizará en algún momento. En principio, cuando ya se llega a un fallo definitivo, las medidas cautelares caen.





Esta decisión va a mellar la calidad de la educación universitaria, ¿admite ese riesgo?

Lo que buscamos es que el Estado siga supervisando y que la Universidad tenga autonomía. ¿Qué vemos? En el nuevo Consejo Directivo están, ahora, representantes del Concytec, el Sineace y el Minedu. Antes no estaban. En mi opinión, como ciudadana, en cuanto a supervisar la calidad educativa prefiero al Sineace, al Concytec y al Minedu, entidades especializadas en educación, que a dos doctores que preveía la ley anterior. (...) Lo único que tenía que deliberar el TC era si eso iba contra la autonomía o restaba la posibilidad al Estado de supervisar la calidad educativa. Yo creo que la presencia del Sineace, el Concytec y el Minedu que ahora están en el Consejo Directivo de la Sunedu, sin duda va a mejorar la calidad de la educación.

Algunos insinúan que su relación laboral con la Universidad de Piura podría haber influido en su respaldo a esta resolución, ¿qué puede comentar?

Lo que nos interesa no es lo que le conviene a la Sunedu sino al país. Es decir, de lo que se trata es la realidad educativa. Que se respete que el Estado pueda supervisar la calidad educativa. (...) Yo y los magistrados no le debemos nada al Congreso. Yo solo respondo ante Dios, mi conciencia y la Constitución. Punto. No tengo que ver nada con el Congreso, con la Universidad de Piura, o donde haya trabado antes ¿Por qué ? Porque eso no cuenta. Una se debe a su labor. Pienso que detrás hay una narrativa que está haciendo mucho daño . No sé si habrá algunos intereses raros, ¿no? Porque es tan extraño que haya este cargamontón.





Un sector de la opinión percibe que el nuevo TC es conservador: por ejemplo, usted es del Opus Dei, antiaborto y contraria a la tipificación de feminicidio en la ley actual.

Son clisés que me clavan. Es verdad que soy pro vida, a favor del niño por nacer y la madre. Sobre el feminicidio dije en una entrevista que, según penalistas, es muy difícil demostrar que un hombre mata a una mujer por ser mujer. Generalmente, es por otras razones. Por celos, cólera, porque tiene más fuerza. Bueno, pero así está legislado en el Perú. Si así está la ley yo no puedo ir en contra. Sí. Entiendo que hay esa mala fama. El Opus Dei no es tan conservador como dicen. Es una institución muy apreciada por la Iglesia Católica.