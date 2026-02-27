El Ministerio de Educación (Minedu) confirmó que su titular, Manuel Castillo, fue acusado de “presunto delito contra la libertad sexual” en el año 2013.

El programa Contracorriente expuso que la denunciante fue su suegra, quien aseguró que fue abusada sexualmente en su vivienda.

Sin embargo, el Minedu precisó que el caso se archivó tras ser “materia de investigación por el Ministerio Público”.

“Fue archivada definitivamente, considerando el informe del Instituto de Medicina Legal, el cual acreditaba que la denunciante presentaba problemas de salud mental”, puntualizó el portafolio en un comunicado.

Añadió que Castillo Vera “colaboró con todas las instancias correspondientes” y que, “en ningún momento, eludió la acción de la justicia y se sometió plenamente a la investigación”.