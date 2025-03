Desde Piura, el expresidente Manuel Merino de Lama opina sobre la coyuntura, el manejo de la inseguridad y la similitud de las marchas actuales con las que pusieron fin a su breve presidencia, de seis días, entre el 10 y 15 de noviembre de 2020. Hoy responsabiliza a Martín Vizcarra y al Partido Morado de orquestar su salida. Además, señala que las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado fueron provocadas.

¿Ve similitudes entre la actitud de un sector político con el gobierno de Dina Boluarte y la actitud que tuvieron contra su gobierno?

En el caso de los famosos “caviares”, el Partido Morado, Juntos por el Perú y parte de Perú Libre están mostrando una actitud muy similar a la que tuvieron durante el periodo en que me tocó asumir la presidencia.

¿Esa misma actitud la ve reflejada en las marchas?

Allí hay una gran diferencia ya que, en ese caso, ellos prácticamente sembraron la muerte de dos jóvenes. Digo sembraron porque sigo insistiendo en que no hubo una investigación correcta en el Ministerio Público, bajo la dirección de Zoraida Ávalos.

¿Qué quiere decir con que no hubo una buena investigación?

Si se hubiera hecho la investigación adecuada habríamos encontrado a los verdaderos responsables. Recordemos que hubo líderes políticos que, en un momento de confinamiento, salieron a las calles y acusaron falsamente de desapariciones, pero no se investigó como correspondía. Se trató de culpar al presidente de ese momento (Manuel Merino), al premier (Ántero Flores-Araoz) y al ministro del Interior (Gastón Rodríguez).

Y ahora, ¿ve aprovechamiento político?

Hoy es un poco diferente. El caso del cantante de Armonía 10 (Paul Flores) es el de una persona, digamos, empresaria, que ha estado pagando cupos durante años, sometiéndose a la inseguridad que tenemos por responsabilidad de la presidenta Boluarte. Esa es la diferencia. Pero sí, hay un aprovechamiento. Ellos (los sectores opositores) han salido a través de sus redes sociales tratando de posicionarse.

¿Por qué cree que se gestó su salida del gobierno?

Por todos los intereses que había del señor Martín Vizcarra, que preparó un plan que resultó exitoso. Ellos crearon un clima de zozobra en la ciudadanía. Nos sacó a la calle un día a los hombres a comprar, a las mujeres confinadas. Fue un plan concertado para atacar al gobierno constitucional que me tocó asumir. Sin embargo, no fue investigado como debía ser. Las barras de la “U” y de Alianza, que salieron a marchar durante ese tiempo, no se mueven por ningún interés genuino. Hubo algún interés quizá económico. Puedo hablar de muchos personajes como Paolo Guerrero que tuiteaban pidiendo mi renuncia.

¿Quién los organizó?

Para mí, Vizcarra y el Partido Morado. Y les dio resultado ss porque se unieron empresarios y los jóvenes se sumaron.

¿Qué vieron en usted para que no aceptaran su gobierno?

Había un sinfín de intereses de todo tipo. Recordemos que estaba el tema de la compra de la vacuna de Sinopharm, el presupuesto público, entre otros. Había demasiados intereses en juego, y lamentablemente, el empresariado se acomodó a su conveniencia. Se sumaron y esos fueron los resultados. Lástima por el Perú porque luego vino todo lo que estamos viviendo hoy.

¿Por qué, en el caso de Francisco Sagasti, su llegada a la presidencia no fue considerada un golpe de Estado?

Esa es una clara evidencia de los planes de los caviares. Y ahora, con los temas recientes, como la censura del ministro del Interior, si se da cuenta, hasta han intentado imponer un “Merino 2.0”. Han hecho un acto de reconocimiento en el que los “caviares” han admitido a través de las redes sociales que financiaron las marchas...

¿Por qué cree que lo de Sagasti no fue considerado un golpe si el mecanismo fue exactamente el mismo?

Porque Sagasti fue parte de ellos (los caviares). Es como el caso de Susana Villarán, que está libre a pesar de haber reconocido que recibió dinero ilícito.

¿Lo sacaron porque sin usted los caviares mantendrían su poder?

Sí. Querían su beneficio personal.

¿Las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado fueron provocadas para gestar su salida?

Las muertes de Inti y Bryan no solo fueron provocadas, fueron sembradas. Para mí, hubo un plan orquestado, y ese plan les dio los resultados que querían...

¿La Policía los mató?

No.

¿Tiene algún proceso pendiente en la Fiscalía?

No. Todo el proceso de investigación en la Fiscalía, en primera instancia, era por acción, luego de la denuncia fue por inacción, ya que no encontraron fundamentos para acusarme. Ninguna investigación concluyó con responsabilidades para el primer ministro, el ministro del Interior ni el presidente. Los planes operativos los organiza la Policía con días de anticipación, no son hechos con 24 horas de aviso, sino con más de 48 horas. El ministro Gastón Rodríguez asumió funciones un viernes y las muertes ocurrieron el sábado. Esto significa que fue el ministro anterior, es decir el de Vizcarra, quien organizó la participación de la Policía en esa movilización.

Entonces no enfrenta ningún proceso...

No. Dentro de las investigaciones del Ministerio Público todos estamos oleados y sacramentados. No hay responsabilidades ni para la Policía ni para las altas autoridades, ya que los planes de intervención no los organizan las autoridades, sino la propia Policía.

Esta atmósfera respecto de las marchas en las que estuvieron Inti y Bryan, ¿cree que se traslada al día de hoy?

Lógicamente, han hecho un aprovechamiento indebido del dolor de las familias, en este caso de los de Armonía 10 y otros artistas que han sido extorsionados. Han querido utilizar esa movilización y esa convocatoria para ponerlas en un contexto similar a la movilización contra el mandato constitucional que me tocó asumir.

¿Siente que lo que pasó con usted pasa ahora con Boluarte?

Lo intentan.

Cree que lo que se busca es sacar a la presidenta antes de que convoque a elecciones...

Claro. Este es el momento en que el Ministerio Público tiene la oportunidad de actuar de manera institucional y reabrir una investigación. Los caviares han reconocido, a través de las redes sociales, que estuvieron detrás de la movilización contra el mandato constitucional donde murieron Inti y Bryan. Ahora tienen la oportunidad de convocar a los responsables, incluidos el alcalde de Lima (Jorge Muñóz) y los gobernadores regionales como Mesías Guevara, quienes tuvieron una participación directa.

¿Su percepción es entonces que quieren sacar a Boluarte antes de que convoque a elecciones?

Sí, lo intentan. Aunque Boluarte, cuando yo era presidente, también tuiteaba y decía “Merino asesino, Renuncie ya”.

¿Está probando de su propia medicina?

Así es. No obstante, lo más salomónico es dejar que termine su mandato.

¿Qué pasaría si la destituyen o la vacan antes de la convocatoria? ¿Cuál sería el proceso constitucional?

Sería una pena, porque asumiría el presidente del Congreso y el único perdedor sería el Perú, ya que hay más de 42 partidos con los que la gente no se identifica...

¿Se siente usted expresidente de la República?

No me siento, fui presidente de la República, le duela a quien le duela.

¿Cómo responde a las críticas de quienes lo llaman “Merino el breve”?

Es una ignorancia jurídica. Aunque fueron pocos días, a mí me tocó asumir de manera constitucional, no porque yo quisiera, sino porque era lo que correspondía.

¿Sigue cobrando pensión como expresidente?

Nunca he cobrado pensión. Esa es una difamación de los propios “caviares”, que dicen que yo cobro pensión...

¿Tiene alguna intención de hacer política?

Sigo siendo miembro de Acción Popular. Obedecemos las decisiones del partido.

¿Será candidato al Senado en las próximas elecciones?

Todavía no lo hemos definido...

¿Pero tiene intenciones?

El político no deja de ser político.

¿Está decepcionado de este Congreso y del Gobierno?

El Congreso no ha tenido el nivel que debería...

¿Qué piensa de la salida de Juan José Santiváñez?

Estaba deslegitimado. Se quedaba porque convenía a los congresistas. Estaba más preocupado en defender a Boluarte que en hacer su trabajo.

¿Fue injusto que saliese de la presidencia?

Hubo un golpe de Estado civil en mi contra, que no ha sido investigado y que no hubo intención de investigar.

¿Por qué?

Porque la Fiscalía no lo considera así. Si hubiese llamado al alcalde de Lima, a los gobernadores que sacaron cara por Vizcarra y a los 41 desaparecidos para saber si realmente desaparecieron o solo se movilizaron, se hubiese sabido quién estaba detrás.