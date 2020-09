Manuel Merino lamentó las declaraciones del ministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui, de quien cuestionó su credibilidad por tener una “investigación preparatoria por colusión”. “Yo lamento porque lo he escuchado al ministro de Energía ayer soltar que me llamaron del entorno de Acción Popular, ya no dice del entorno del Congreso, dice de Acción Popular. Lamento porque es hijo de un populista, pero qué credibilidad puede tener este señor si está investigado, tiene investigación preparatoria por colusión”, afirmó.

El ministro de Energía y Minas, Luis Miguel Incháustegui, confirmó el último lunes que recibió mensajes de dos personas cercanas a Acción Popular. Uno de ellos se refería a un “gabinete de transición” e, incluso, que en un supuesto gobierno de Manuel Merino -presidente del Congreso- él se mantendría en el cargo.

“Quisiera expresar que lo que ha informado el presidente del Congreso, Manuel Merino, no es cierto. Lo que ha sucedido es que el viernes en la mañana yo he recibido dos mensajes de dos personas cercanas al partido de Acción Popular, que están vinculadas al Congreso y que uno de esos mensajes me ha conminado a que reflexione supuestamente igual en memoria de mi padre [...] En el segundo mensaje lo que me están indicando es que no me preocupe que lo que va a haber es un gabinete de transición y que algunos miembros del actual gabinete se van a quedar y que en mi caso porque mi padre ha sido de Acción Popular, en mi caso no habría ningún problema”, expresó Incháustegui

Al respecto, Manuel Merino cuestionó a quienes forman parte del entorno del presidente Martín Vizcarra y consideró que “un ministro investigado por colusión” está declarando “en contra” del Legislativo.

“Esta es la gente que está rodeando al señor Vizcarra, no puede ser posible porque he tenido que ver, investigar para ver si es cierto y aquí la prueba. Un ministro investigado por colusión ahora está declarando en contra de nuestro Congreso, no del presidente del Congreso porque mañana bajo y mañana me pueden censurar, hoy día me pueden censurar y sigo siendo congresista electo por el pueblo”, aseveró.

Asimismo, lamentó una vez más las afirmaciones en su contra sobre “un supuesto complot” contra el Gobierno del presidente Martín Vizcarra.

“Hoy día se está hablado de una historia fantasiosa, que Manuel Merino está haciendo su gabinete. Ustedes creen que yo soy un irresponsable en un hecho que recién se está presentando [...] es un hecho que tiene que venir el presidente de la República para que pueda limpiar su honor, a que pueda explicarle a todos los peruanos qué está sucediendo en su entorno, no en este Palacio Legislativo sino en Palacio de Gobierno, con su gente de confianza, la que lo rodea, la que está con él o que ha estado con él por años”, acotó.

Este martes, el pleno del Congreso rechazó admitir a trámite la moción de censura presentada por el Frente Amplio contra el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama.

