El economista Marco Vinelli, representante de Fuerza Popular en el Debate Técnico, propuso reactivar el PRONAMACHCS y entregar maquinaria pesada a las 127 juntas de usuarios de agua abandonadas durante el gobierno de Pedro Castillo.

Vinelli comprometió la ejecución de proyectos de irrigación en Áncash, Piura, La Libertad y Arequipa, con una inversión de S/20,000 millones en cinco años y la entrega de 5,000 tractores a comunidades.

El representante de FP cuestionó las promesas hídricas de su contendor y mostró una bolsa de fertilizante, en el bloque de Agricultura y Medio Ambiente.

“Les ofrecieron urea una vez, no pudieron; dos veces, tampoco; tres, cuatro veces y nunca la compraron”, afirmó sobre el gobierno de Pedro Castillo.

Advirtió a los agricultores sobre la presencia de Antauro Humala en JP porque dijo que “cerrará los mercados y expropiará tierras”.