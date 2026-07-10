El jefe del equipo de transferencia de la presidenta electa Keiko Fujimori, Marco Vinelli, solicitó al Gobierno de José María Balcázar que evite realizar nuevas designaciones, nombramientos o asumir compromisos económicos que no sean indispensables antes del cambio de mando. El pedido fue enviado mediante una carta dirigida al presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, con el objetivo de garantizar una transición ordenada entre ambas administraciones.

El documento difundido por el periodista Paolo Benza, plantea que los ministerios, organismos públicos y demás entidades del Poder Ejecutivo revisen sus decisiones durante las últimas semanas del actual gobierno. Vinelli señaló que estas medidas buscan fortalecer la confianza pública y facilitar la continuidad de la gestión estatal.

#Último Marco Vinelli, encargado de la transferencia por el fujimorismo, pide a la PCM que no hagan más nombramientos o designaciones en el Ejecutivo hasta el cambio de mando.



(Hoy se volvió a cambiar al encargado de la presidencia ejecutiva del OECE. El anterior estuvo 15 días) pic.twitter.com/oE6I7IWUcP — Paolo Benza (@paolobenza) July 10, 2026





¿Qué incluye el pedido?

En la misiva, el representante del equipo entrante solicitó que las entidades públicas se abstengan de realizar nuevas designaciones, contrataciones, modificaciones en sus estructuras organizacionales o asumir compromisos administrativos y presupuestales extraordinarios. La petición contempla únicamente aquellas acciones que no sean necesarias para garantizar la prestación de los servicios públicos.

Asimismo, establece que podrían mantenerse aquellas decisiones que respondan a una obligación legal, un mandato judicial, una situación de emergencia o una necesidad pública debidamente sustentada. De esta manera, el equipo de transferencia plantea limitar medidas que puedan comprometer la planificación de la próxima administración.

El pedido de Vinelli se presenta luego de que un informe periodístico revelara que la gestión saliente realizó 51 designaciones y reemplazos en ministerios, la Presidencia del Consejo de Ministros y otras entidades del Estado durante las semanas previas al cambio de gobierno. Ante ello, el equipo de transferencia solicitó que se prioricen decisiones vinculadas a la continuidad de los servicios públicos.

En la carta también se señala que el proceso debe desarrollarse bajo principios de buena administración, transparencia, colaboración institucional y responsabilidad en la gestión pública. Según el documento, estas condiciones permitirán que la nueva administración reciba información adecuada sobre el funcionamiento del Estado.

Vinelli señaló que el pedido busca facilitar el proceso de transición hacia la gestión de Keiko Fujimori. El equipo de transferencia continuará coordinando con las entidades públicas para recopilar información sobre el estado de cada sector.